عرايس الوسط الفني.. خطوبة بشرى في الجونة.. وزواج درة على الأبواب

اقتربت مجموعة من الفنانات من ارتداء الزي الأبيض لتحقيق حلم الزواج في 2020، منهن بشرى ودرة وأمينة خليل ونسرين طافش.

بشرى

على مدار الأيام الماضية، تصدرت الفنانة بشرى مؤشرات البحث بـ جوجل بعد خطبتها على هامش حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

وبدأت الحكاية بقيام سالم هيكل، مدير مبيعات إحدى شركات السيارات، بطلب الزواج من بشرى راكعا على قدميه وفي يده خاتم ماسي، ومن هنا أجهشت بشرى في البكاء، وتم تداول فيديو يرصد هذه اللحظات بشكل كبير عبر السوشيال الميديا.



درة



أكدت مصادر لـ "دوت الخليج"، أن الفنانة التونسية درة ستحتفل في غضون أيام قليلة بعقد قرانها في أحد فنادق الجونة على رجل الأعمال هاني سعد، ثم يقام حفل الزفاف بعد 3 أيام.

وكان تعليق لرجل الأعمال هاني سعد على صورة لدرة، تسبب في إشعال السوشيال ميديا، وأعاد للأذهان ما أشيع سابقا عن علاقة رومانسية تربطه بها.

وتداول رواد السوشيال ميديا تعليقا لهاني سعد مع منشن درة وعبارة "I love you"، والتي أجابت عليها بــ"love you too".

وعلى الرغم من أن درة تتلقى الكثير من رسائل الحب وتعليقات الإعجاب على صورها عبر "إنستجرام"، خاصة أن متابعيها يتجاوزون 11 مليون شخص، إلا أن عبارات الحب من هاني سعد وتفاعلها مع تعليقه بنفس العبارات جعل متابعوها يلاحظون الاهتمام المتبادل بين الطرفين.

نسرين طافش



أعلنت الفنانة السورية نسرين طافش، أنها ستتزوج فى عام 2021، وذلك من خلال برنامج "et بالعربى"، حيث اكتفت بالرد على سؤالهما: "إن شاء الله مش هقول أكتر من كده".

وقالت الفنانة نسرين طافش، إنها شاركت جمهورها بالأشياء التى قامت بفعلها أثناء فترة الحجر المنزلى.



وأضافت أنه أصبح هناك تفاعل كبير على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "تيك توك " بعد أن قامت بعمل أكثر من فيديو ونال إعجاب عدد كبير من جمهورها.

أمينة خليل



كشف Et بالعربي عن موعد حفل زفاف الفنانة أمينة خليل على خطيبها المهندس عمر طه، خلال ترويجها لفيلمها الجديد "توأم روحي".



وقالت أمينة إنها بدأت تستعد لحفل زفافها الذي سيقام في صيف 2021، مشيرة إلى أنها أصبحت تتعلم الطبخ في هذه الفترة قبل دخولها القفص الذهبي.

وكانت أمينة خليل احتفلت بخطوبتها شهر يوليو الماضي، بحضور اقتصر على العائلة فقط والمقربين لها، مواكبةً للظروف الجارية في البلاد لمواجهة فيروس كورونا المُستجد.

يذكر أن فيلم "توأم روحى" تدور تدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي حول قصة حب قوية بين رجل وامرأة، حيث تواجههما العديد من المشاكل والعقبات التي تجعل من حبهما شيئا مستحيل تحقيقه على أرض الواقع.