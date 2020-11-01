شاهد.. بكاء عبدالباسط حمودة أثناء تشييع جثمان جارته إلى مثواها الأخير

شارك الفنان الشعبي عبدالباسط حمودة في تشييع جثمان جارته التي توفيت صباح اليوم، في إحدى المستشفيات، وتعتبر في مقام شقيقته بعد عشرة دامت أكثر من 35 سنة في الدويقة. وبدا عبدالباسط حمودة، حزينا ومتأثرا أثناء تشييع الجثمان نظرا لأن جارته تعتبر أما لكل أبنائه وتربطهما معزة خاصة.

وكانت هدير، ابنة الفنان الشعبي عبد الباسط حمودة، أعلنت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفاة جارتها التي تعتبر في مقام عمتها وكتبت: "ماما ام ماجد فى ذمة الله انا لله وانا اليه راجعون".

وكانت هدير، ابنة الفنان الشعبي عبد الباسط حمودة، أعلنت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفاة جارتها التي تعتبر في مقام عمتها وكتبت: "ماما ام ماجد فى ذمة الله انا لله وانا اليه راجعون".

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