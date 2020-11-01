هيفاء حسين تشكو من قلّة النوم وحاجتها للإجازة ..ورد صادم من زوجها

هيفاء حسين تشكو من قلّة النوم بسبب العناية بتوأمها والإهتمام بإحتياجاتهم وتمنت الحصول على يوم إجازة من مهمة تربية طفليها حيث نشرت صورة لها بدون مكياج بدت فيها بملامح متعبة جراء السهر والإرهاق، فيما كان رد زوجها صادماً على أمنيتها بالإجازة.

هيفاء حسين تشكو من قلّة النوم

النجمة البحرينية هيفاء حسين شاركت متابعيها بأحدث صورة لها ظهرت فيها بدون مكياج وبملامح مرهقة وشاحبة جراء معاناتها كأم في رعاية شؤون طفليها "سلطان وجواهر" واللذان أكملا عامهما الأول قبل أيام، وكتبت تعليقاً على الصورة :"صار لي سنة ما ذقت النوم، محتاجة إجازة"، تعبيراً منها على معاناتها منذ أن أصبحت أماً.

في المقابل ردّ زوجها النجم حبيب غلوم عليها بطريقة ممازحة وصادمة قائلاً لها "بالمشمش"، في إشارة الى أن أمنيتها بأن تأخذ اجازة يوم لتستريح قليلا من العناية بطفليها دوت الخليج أمنية مستحيلة حيث لا يمكنها ترك مهمة العناية بأولادها لشخص آخر بهذا السن، خاصة وأن هيفاء سبق وأن أعربت عن رفضها الإستعانة بمربيّة أطفال بكون ترغب بأن تعتني بشؤون الصغيرين بنفسها.

هيفاء حسين كتبت كذلك تدوينة على صورتها التي ظهرت فيها بدون مكياج مستعينة بأغنية أم كلثوم :"نسيت النوم ونسيت أيامه ولياليه".

هيفاء حسين في نزهة مع عائلتها

هيفاء حسين التي تتفرغ حالياً لأسرتها وترفض المشاركة بأي أعمال فنية في الفترة القريبة، نشرت كذلك صورة لها مع زوجها حبيب غلوم وطفليها في حديقة منزلهما حيث امضوا لحظات استجمام بهدف افساح المجال كذلك لطفيلها للمرح بين الطبيعة.

وفي سياق متعلق، احتفل النجم الإماراتي حبيب غلوم قبل حوالي اسبوع بعيد ميلاد زوجته هيفاء حسين الـ41 برسالة رومانسية نشرها عبر حسابه على "انستجرام" قدم من خلالها التهنئة لها، وعبر كذلك عن الحالة التي يعيشها مع زوجته التي وصفها بأنها تعد الحياة بالنسبة له فكتب: "كل عام وكل لحظة وإنتي الحياة 22/10"، وقد ردت الفنانة البحرينية على الصورة والرسالة التي نشرها زوجها حيث تمنت دوام استقرار حياتهما وأن يحفظ الله لها زوجها حبيب غلوم فكتبت: "حبيبي أنت عساني ما انحرم منك يا الغالي".