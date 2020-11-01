مواعيد عرض مسلسل "إلا أنا" حكاية "لازم أعيش" نستعرضها معكم حيث حقق هذا المسلسل نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه خلال الأيام الماضية، وأشاد قطاع واسع من الجمهور بالعمل الذي يعتبر الأول الذي يتناول قصص عن مرضى البهاق.

موعد عرض مسلسل "إلا أنا" حكاية "لازم أعيش"

مسلسل "إلا أنا " تعرض سلسلة حلقات حكاياته والتي تحمل عنوان "لازم أعيش" يوميا من السبت إلى الأربعاء على شاشة قناة "dmc" المصرية ويعرض في تمام الساعة الثامنة مساءً، وقد نالت حكاية "لازم أعيش" منذ بداية عرضها على نسبة مشاهدة مرتفعة من قبل الجمهور المصري والعربي، الذي اهتم بالجانب الإنساني الذي يقدمه العمل عن حياة مرضى البهاق، والمعاناة الصعبة التي يمرون بها، كما يسعى لتقديم صورة جديدة على أهمية الاختلاف وتقبله، ويقف العمل كذلك ضد التنمر الذي بات يسيطر على بعض جوانب الحياة اليومية وتحديدا على وسائل التواصل الاجتماعي.

الصعوبات التي صاحبت تنفيذ حكاية "لازم أعيش"

سلسلة حكايات "لازم أعيش" من مسلسل "إلا أنا" تصدرت كذلك محركات البحث مما جعل العديد من صناعه يكشفون تفاصيل جديدة عن التحضير له، وقد تحدثت مخرجة العمل مريم أحمدي في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن الصعويات التي واجهت فريق عمل المسلسل حيث أكدت على أن هناك العديد من الكلمات تم حذفها من حلقات العمل حرصا على مشاعر مرضى البهاق فتقول: "من الصعوبات التي مررنا بها بالتأكيد هو محاولة المحافظة على تقديم عمل إنساني بدون استخدام أي كلمات قد تجرح أي انسان، وقد قمنا بحذف بعض الكلمات من العمل لتنفيذ ما نريده، لكن بالنسبة لي تواصلت مع مريضة بهاق واخبرتها على بعض الكلمات التي قد تعتبر جارحة لهم، لكنها أخبرتني بكلمات أكثر قسوة يتنمر بها البعض عليهم، لكننا رغم ذلك حرصنا على عدم استخدام أي من هذه الكلمات حفاظا على مشاعر الجميع".

أبطال حكاية "لازم أعيش"

"لازم أعيش" شارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم الفنانة جميلة عوض التي نالت إشادة كبيرة من الجمهور بسبب ظهورها المختلف وتقديمها لشخصية "نور"، كما شارك في بطولة العمل الفنان أحمد خالد صالح، وسلوى محمد علي، ،خالد أنور ، وسلمى أبو ضيف، وفراس سعيد، باسم مغنية، والعمل كتبته نجلاء الحديني وإخراج مريم أحمدي، وتعتبر حكاية "لازم أعيش" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، المكون من عدة حكايات منفصلة ويقدم مجموعة من القصص والقضايا التي تعيشها المرأة، وتعتبر حكاية "لازم أعيش" دوت الخليج الحكاية قبل الأخيرة من المسلسل، قبل الجزء الأخير الذي ستقدمه الفنانة ريهام عبد الغفور، وذلك بعد مشاركة النجمات في الحكايات السابقة وأبرزهن كندة علوش وحنان مطاوع وغيرهن.