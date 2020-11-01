إلهام شاهين: أرفض ارتداء الملابس الجريئة بسبب خجلي وفقدت ثروتي لهذا السبب

إلهام شاهين كشفت في تصريحات جريئة لها على هامش التغطية الخاصة لختام الدورة الرابعة لمهرجان الجونة لقناة "on e"، عن فقدانها لثروتها التي حصلت عليها خلال مسيرتها الفنية الطويلة، وكذلك أوضحت السبب في زيادة وزنها بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية.

سبب زيادة وزن الفنانة إلهام شاهين

إلهام شاهين أكدت في تصريحاتها الأخيرة على عدم اهتمامها بوسائل التواصل الاجتماعي وأنها لا ترغب في ضياع جزء من وقتها نتيجة استخدامها، وأنها ترى أن هذه الوسائل سبب رئيسي في الانفصال عن العالم فقالت: "وسائل التواصل الاجتماعي لا أحبها ومضيعة للوقت وأي شخص عليها يستطيع أن يقول أي شيء بغض النظر عن مدى مصداقية ما يقول، ولا أفضل الاهتمام بها، بل في حالة اهتمامي بما يقال عليها سوف افقد جزء كبير من وقتي، فالبعض يستخدمها وينفصل عن العالم بسببها".

إلهام شاهين تحدثت كذلك عن سبب زيادة وزنها في الفترة الأخيرة وأوضحت أنها لا تسير على أي نظام غذائي خلال هذه الفترة فقالت: "لا يوجد أي نظام غذائي اتبعه، والسبب يعود إلى الأكلات المفضلة التي اتناولها وتحديدا المحاشي".

إلهام شاهين: "لا أفضل الملابس الجريئة وأخجل منها"

إلهام شاهين أوضحت أنها لا تفضل الملابس الجريئة التي تلفت الأنظار وأنها تخجل منها، لكنها تفضل الملابس البسيطة، مع تأكيدها أن الملابس الأكثر جرأة دوت الخليج التي تلفت الأنظار فقالت: "الملابس الجريئة دوت الخليج التي تلفت الأنظار إليها بالتأكيد عند تواجدها على السجادة الحمراء في أي مهرجان، لكن من يكسب الإحترام أكثر دوت الخليج الملابس ذات الذوق الرفيع، وهذا ما أفضله فلا أفضل الملابس الجريئة، ولا أهتم بالملابس الجريئة التي تلفت الأنظار بسبب انني أخجل، فلذلك أنا أفضل أن أظهر بشكل بسيط وشيك".

إلهام شاهين: "خسرت كل أموالي بسبب السينما"

إلهام شاهين كشفت كذلك عن خسارتها لثروتها التي حصلت عليها من خلال مشوارها الفني الطويل، بسبب دخول عالم الإنتاج السينمائي لكنها عادت لتؤكد على رغبتها في تكرار التجربة فقالت: "أريد أن أعود لإنتاج أعمال سينمائية لا يستطيع أحد غيري أن يقدمها، فأنا اعتبر نفسي مجنونة سينما، على الرغم أنني خسرت كل الأموال التي حصلت عليها خلال مشواري الفني بسببها، ولم أكسب منها شيء في المجال الإنتاجي، وانتظر أن أحصل على أموال من الأعمال التي اشارك في التمثيل فيها، وسوف أعود من جديد للإنتاج السينمائي لكي اخسر أموالي مجددا".

"حظر تجول" هو العمل السينمائي الجديد الذي تنتظر الفنانة إلهام شاهين عرضه خلال الفترة القادمة، وهو من بطولة كل من الفنانة أمينة خليل، ومحمود الليثي، وعارفة عبدالرسول، وأحمد مجدي، وهو من تأليف وإخراج أمير رمسيس.