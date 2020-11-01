احسان علوه الأحد,01 تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 - 13:17
جيني أسبر تثير الجدل للمرة الثانية خلال شهر واحد بأحدث صورها والجمهور لم يتعرف عليها بملامحها الجديدة، فالفنانة السورية جيني أسبر أطلت على متابعيها عبر انستغرام بمجموعة صور لها من كواليس برنامجها "رحلة الملايين"، وأعرب الجمهور عن استغرابه لشكلها الجديد معتبرين بأنها لم تعد تشبه نفسها على الإطلاق.
جيني أسبر تثير الجدل بأحدث صورها
الفنانة السورية جيني أسبر شاركت جمهورها عبر حساباتها على السوشيال ميديا بأحدث صور لها بدت فيها بشكل مختلف عما عهدها الجمهور، وأطلت بجاكيت ذهبية وبتسريحة الشعر الأسود الناعم الطويل مع الغرة الجانبية، كما بدت بشرتها باللون البرونزي بعدما كانت بشرتها فاتحة، واستخدمت العدسات الملونة الزيتية، واعتمدت نيو لوك الحواجب العريضة، الى جانب استخدامها لطريقة مكياج جديدة، وعلقت بالقول "من حلقة اليوم رحلة الملايين".
وتناقلت حسابات السوشيال ميديا صور جيني أسبر بشكل واسع حيث سألوا الجمهور عما اذا كان بإمكانهم التعرّف على هوية هذه الفنانة من خلال صورها الجديدة، وأجابت القّلة بأنها جيني أسبر لكن بشكل جديد، بينما اعتبر البعض بأنها تحولت الى نسخة عن الفنانة الجزائرية أمل عرفة، وآخرون قالوا بأنها تحولت الى شبيهة النجمة نادين نجيم، وأكدوا بأن جيني أسبر فقدت جمالها الناعم وملامحها الطفولية التي كانت تتمتع بها.
وطالب الجمهور جيني اسبر بالتوقف عن إجراء التغييرات في ملامحها والخضوع لعمليات التجميل معتبرين بأنها فقدت هوية ملامحها وتحولت الى شخص آخر.
جيني أسبر وأحدث أعمالها الفنية
جيني أسبر تطل حاليا في مسلسل "المنصة" الذي بدأ عرضه مؤخرا على منصة نتفليكس، ونشرت مجموعة صور لها ترويجاً للعمل لكنها أثارت كذلك الجدل ايضا بالتغيير الكبير في ملامحها، واكتفت بالتعليق على صورها قائلة: "مين تابع مسلسل المنصة على نتفليكس وتلفزيون أبو ظبي.. وناطر جزء تاني؟!".
المنصة..تأليف الكاتب السوري هوزان عكو، وإخراج المخرج الألماني رودريغو كريشنار وإنتاج شركة جيت فيلم Img".
أعداد مجلة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جيني أسبر تثير الجدل بأحدث صورها والجمهور لم يتعرف عليها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مجلة هي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.