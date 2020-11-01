جيني أسبر تثير الجدل بأحدث صورها والجمهور لم يتعرف عليها

جيني أسبر تثير الجدل للمرة الثانية خلال شهر واحد بأحدث صورها والجمهور لم يتعرف عليها بملامحها الجديدة، فالفنانة السورية جيني أسبر أطلت على متابعيها عبر انستغرام بمجموعة صور لها من كواليس برنامجها "رحلة الملايين"، وأعرب الجمهور عن استغرابه لشكلها الجديد معتبرين بأنها لم تعد تشبه نفسها على الإطلاق.

جيني أسبر تثير الجدل بأحدث صورها

الفنانة السورية جيني أسبر شاركت جمهورها عبر حساباتها على السوشيال ميديا بأحدث صور لها بدت فيها بشكل مختلف عما عهدها الجمهور، وأطلت بجاكيت ذهبية وبتسريحة الشعر الأسود الناعم الطويل مع الغرة الجانبية، كما بدت بشرتها باللون البرونزي بعدما كانت بشرتها فاتحة، واستخدمت العدسات الملونة الزيتية، واعتمدت نيو لوك الحواجب العريضة، الى جانب استخدامها لطريقة مكياج جديدة، وعلقت بالقول "من حلقة اليوم رحلة الملايين".

وتناقلت حسابات السوشيال ميديا صور جيني أسبر بشكل واسع حيث سألوا الجمهور عما اذا كان بإمكانهم التعرّف على هوية هذه الفنانة من خلال صورها الجديدة، وأجابت القّلة بأنها جيني أسبر لكن بشكل جديد، بينما اعتبر البعض بأنها تحولت الى نسخة عن الفنانة الجزائرية أمل عرفة، وآخرون قالوا بأنها تحولت الى شبيهة النجمة نادين نجيم، وأكدوا بأن جيني أسبر فقدت جمالها الناعم وملامحها الطفولية التي كانت تتمتع بها.

وطالب الجمهور جيني اسبر بالتوقف عن إجراء التغييرات في ملامحها والخضوع لعمليات التجميل معتبرين بأنها فقدت هوية ملامحها وتحولت الى شخص آخر.

جيني أسبر وأحدث أعمالها الفنية

جيني أسبر تطل حاليا في مسلسل "المنصة" الذي بدأ عرضه مؤخرا على منصة نتفليكس، ونشرت مجموعة صور لها ترويجاً للعمل لكنها أثارت كذلك الجدل ايضا بالتغيير الكبير في ملامحها، واكتفت بالتعليق على صورها قائلة: "مين تابع مسلسل المنصة على نتفليكس وتلفزيون أبو ظبي.. وناطر جزء تاني؟!".

المنصة..تأليف الكاتب السوري هوزان عكو، وإخراج المخرج الألماني رودريغو كريشنار وإنتاج شركة جيت فيلم Img".