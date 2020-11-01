زينب غريب برفقة شيرين رضا بمهرجان الجونة

نشرت الفنانة زينب غريب صورة عبر حسابها الخاص بانستجرام من حفل اختتام مهرجان الجونة السينمائي.

وتجمعها الصورة مع كل من الفنانة شيرين رضا، و اسلام ابراهيم علي السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي، معلقة أسفل الصورة "الساحرة شيرين رضا" .

واشتهرت زينب غريب بدورها المعروف رضوي لوز في مسلسل ١٠٠ وش، مع إسلام إبراهيم الذي كان معروف بدوره حماده.

واختارت زينب غريب إطلالتها بحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي فستان باللونين الفضي و الاخضر، و ملحق به جوانح بيضاء من الخلف.

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