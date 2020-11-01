كريسي تيجن تحيي ذكرى وفاة رضيعها بهذه الطريقة

ونشرت كريسي تيجن صورة وليدها وعليها تاتو يحمل اسم نجلها جاك ، لتحيي ذكراه بعد مرور اسابيع على وفاته.

وصدمت عارضة الأزياء الأمريكية كريسي تيجن وزوجها المغني الامريكي جون ليجند باعلان وفاة مولودهما جراء تعرضها لنزيف شديد خلال الولادة رغم محاولات انقاذها بنقل اكياس دم إليها.

ونشرت كريسي تيجن مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وهي تنهمر في البكاء هي و جون ليجند وهما يحملان مولودهما ويلقان نظرة الوداع عليه.

وكتبت كريسي تيجن رسالة مؤثرة قالت فيها :" نحن مصدمون ونشعر بـ آلام كبير لم نشعر به من قبل، نحن لم نتمكن من ايقاف النزيف وانقاذ حياة طفلنا بالرغم من نقل أكياس الدم ولكنها لم تكن كافية".

وأضافت :" في العادة نحن لا نطلق اسماء على اطفالنا الا بعد ولادتهم ولكن هذا الطفل اطلقنا عليه اسم جاك ، جاك فعل كثيرا لكي يبقى معانا ولانه كان وسيظل".

وتابعت كريسي تيجن:" أعتذر لجاك لأن اللحظات القليلة التي عاشها في الحياة كانت مليئة بالصعوبات وسنظل نحبك دائما .. اشكر كل الناس التي ارسلت لينا رسائل حب ودعم نحن نحبكم ونقدركم كثيرا".

ونعى عدد من نجوم هوليوود كريسي تيجن وجون ليجند في خسارة طفلهما منهم هايلي بالدوين التي وصفتهم بالاقوياء ، وكيم كارداشيان وباريس هيلتون.