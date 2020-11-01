أخبار الفن.. إصابة الفنان مجدي عبيد بجلطة وسخرية من ظافر العابدين بسبب "خط دم"

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد عدد من الأخبار المهمة علي مدار اليوم، نستعرضها لكم.
تعيش عارضة الأزياء الأمريكية كريسي تيجن أياما سيئة، بعد وفاة طفلها "جاك" فور ولادتها، بسبب تعرضها لنزيف حاد، فلم تتمكن جميع المحاولات الطبية من إنقاذه واستمراره في الحياة.
اقتربت مجموعة من الفنانات من ارتداء الزي الأبيض لتحقيق حلم الزواج في 2020، منهن بشرى ودرة وأمينة خليل ونسرين طافش.
أصيب الفنان مجدي عبيد بـ جلطة في المخ منذ ساعات ونقل على إثرها إلى المستشفى.
أثار الفنان أمير شاهين، حالة من الجدل بعد ظهوره بـ يد مكسورة ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ4، وذلك بعد فترة قليلة من زواجه.
سخر عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من أحداث فيلم الرعب الجديد "خط دم" بطولة ظافر العابدين ونيللي كريم وإخراج رامي ياسين.
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