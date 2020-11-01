غِيرة ولا قرشين زيادة.. محمد رمضان ينافس ياسمين صبري بـ سيارته الجديدة

وكانت سبقته الفنانة ياسمين صبري التي امتلكت نفس ماركة السيارة "رولز رويس" .. وفي التقرير التالي نرصد لكم الفارق الوحيد بينهما.

كشفت الصورة التي نشرها محمد رمضان لسيارته عن أنها من موديل Rolls-Royce Cullinan Black Badge إصدار 2020 وتبلغ قيمتها 2 مليون درهم أى ما يعادل 8 ملايين جنيه مصرى وتعد هذه السيارة رقم 17 فى اسطول الاسطورة.

بينما السيارة التى ظهرت بها الفنانة ياسمين صبرى والتى أثيرت حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى خلال الأيام الماضية بعد تسريب صور مزيفة لسيارة من علامة رولز رويس الفارهة، قيل إنها مملوكة للفنانة ياسمين صبري قدمها لها زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة كهدية، لتنهال التعليقات على صور السيارة من طراز "جوست أو الشبح" بينما سيارة ياسمين صبرى موديل "داون".

وظهرت حالة الجدل حول سعر ومواصفات السيارة وتداول معلومات مغلوطة عن قيمة جماركها، حتى تبين أن سيارة ياسمين صبري لونها أسود من فئة "كابورليه" مكشوفة السقف، والمفاجأة أن صبري لم تتسلم السيارة بعد، حيث سيتم تسلمها عقب إنهاء إجراءات تسجيلها وقيدها بإدارة المرور التابعة لها.

وعاد الجدل من جديد مع تداول صورة على الإنترنت لسيارة رولز رويس جوست تعرضت لحادث، وقيل إنها سيارة ياسمين صبرى، وبدأ سيل جديد من التعليقات لمواساتها على تحطم سيارتها دون التحقق من الصورة، لأن سيارتها من طراز "داون" وبلون مختلف.

ويبلغ سعر سيارة الفنانة ياسمين صبري طراز رولز رويس داون rolls royce dawn موديل 2020 قرابة 10 ملايين جنيه مصري، حيث السعر 6 ملايين و113 ألف جنيه، بالإضافة لرسوم جمركية بقيمة 3 ملايين و717 ألف جنيه، بإجمالى 9 ملايين و 830 ألف جنيه.