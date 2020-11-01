سماح سعيد تحيى حفل افتتاح مؤتمر ومعرض الاستثمار العربى الأفريقي غدا

تحيى المطربه سماح سعيد غدًا حفلًا كبيرًا بمدينه الجلاله حفل أفتتاح مؤتمر ومعرض الأستثمار العربى الأفريقي والتعاون الدولى. المؤتمر من تنظيم أتحاد المستثمرين العرب برعايه جامعه الدول العربيه ودعمًا من سياده الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهوريه مصر العربية. ويتضمن الحفل دور المرأه اقتصاديًا وأجتماعيًا وتحقيقًا للخطط المستدامه بالقاره الأفريقية فى ظل رئاسه دوله جنوب أفريقيا للأتحاد الأفريقي لعام 2020 وتحقيقًا للتعاون الدولى الذى يمثل بوابه التنميه والسلام دفعًا للتنميه الأقتصاديه.

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