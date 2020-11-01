الشاب خالد: حاتم عمور فنان ذكي ولديه مقومات ليصبح فنانا عالميا

حل ملك الراي الشاب خالد، ضيفا على أولى حلقات برنامج "رشيد شو" في موسمه الثامن على القناة الثانية المغربية.

وغنى الشاب خالد، خلال استضافته بالبرنامج أغاني كثيرة منها، أغنية من التراث الشعبي المغربي "الميمة"، و"طريق الليسي"، و"بختة"، و"عبدالقادر يابوعلام".. وغيرها من الأغاني التي طبعت مسيرة خالد الغنائية.

وأدلى ملك الراي، بعدة تصريحات بالبرنامج، منها الرد على سؤال مقدم البرنامج حول أي الفنانين الشباب المغاربة من لديه مقومات أن يصبح فنان عالمي، فأجابه "حاتم عمور فنان ذكي ويحب التطوير من نفسه خصوصا بعد النجاح الذي حققه ألبومه الأخير".

يشار إلى أن آخر أعمال حاتم عمور "يالساكن" وهي أغنية شعبية من التراث المغربي من توزيع محمد الشرابي وإشراف طارق برداد.

وكان الشاب خالد، أصدر فى مايو الماضى أغنية جديدة، اختار لها عنوان "يا دلالى"، وتزامنت مع الحجر الصحى الذى كان مفروضا بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، وقبل سنوات قليلة، ذكرت تقارير إعلامية أن الشاب خالد حصل على الجنسية المغربية واستلم جواز سفره المغربى، بعد انتهاء حفل فنى كان قد أحياه فى مدينة الدار البيضاء.