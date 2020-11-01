بضفيرة وزى مدرسى .. منة فضالى تكشف عن شخصيتها فى مسلسل هى

نشرت الفنانة منة فضالى صورة من تصوير مسلسلها الجديد "هى" وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر حيث كشفت عن شخصيتها فى العمل.

وعلقت منة فضالى على الصورة، قائلة: "نانسي من مسلسل هي قريبا علي قناه النهار.. اخراج الاستاذ محمد النقلي تاليف احمد صبحي انتاج شركه mgr الاستاذ ممدوح شاهين.. دعواتكم".

وظهرت منة فضالى فى الصورة وهى ترتدى ملابس زى مدرسى وشعرها على هيئة ضفيرة.

في سياق آخر، شاركت منة فضالى في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.

وتخرجت منة فضالي في كلية السياحة والفنادق، وعلى الرغم من أن دراستها بعيدة عن المجال الفني، إلا أن حبها للفن جعلها تدخل عالمه، بمساعدة والدتها التي فتحت الطريق أمامها.

كانت بداية منة فضالى الفنية من خلال مسلسل "أين قلبي" الذي أذيع عام 2002، وذلك بعد أن قدمتها والدتها للمخرج مجدي أبو عميرة حيث كانت تعمل كمساعد له، والذي أعجب بها وأسند إليها أحد الأدوار في المسلسل وتوالت الأعمال الفنية عليها، فشاركت في مسلسل "الناس في كفر عسكر" من إخراج نادر جلال، و"حمزة وبناته الخمسة"؛ و"عفاريت السيالة" في عام 2004.