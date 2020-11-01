تريند الفن | الجهور يبحث عن حمو بيكا بعد حكم حبسه.. في عيد ميلاد دنيا عبد العزيز تعرف على عمرها

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:

تصدر مغني المهرجانات حمو بيكا، مؤشر البحث جوجل في مصر بعد ساعات من صدور حكم بحبسه عامين مع الشغل وتغريمه 200 ألف جنيه، وذلك بعد ثبوت الاتهامات الموجهة ضده بسب وقذف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، وعدد من الموظفين العاملين بالنقابة.

وكان علق مطرب المهرجانات حمو بيكا على الحكم بـ حبسه، وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قائلا: "رميت حمولي على ربنا".

وقدم المحامي ياسر قنطوش وكيلا عن الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، بلاغا ضد محمد محمود مصطفى محمد الشهير بحمو بيكا، للنيابة العامة رقم 13350 بتاريخ 23 أكتوبر لعام 2019، موجها له عدة تهم فيها، منها اقتحام منشأة عامة، وهى نقابة المهن الموسيقية، والتحريض على العنف وإثارة الشغب، بالإضافة إلى تهمة سب وقذف الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية.

دنيا عبد العزيز ، فنانة نجحت في اثبات موهبتها التمثيلية منذ مرحلة الطفولة وحفرت اسمها من ذهب حتى اصبحت واحدة من اهم نجوم جيلها وصاحبة رصيد مهم في الدراما والسينما.

دنيا عبد العزيز تكمل اليوم عامها الـ 38 فعي من مواليد 1 نوفمبر 1982.

ودخلت مجال التمثيل من خلال والدتها الممثلة دلال عبد العزيز التي عرضت عليها القيام بأداء دور صغير في فيلم "صراع الزوجات" وكانت حينئذ طفلة في العاشرة من العمر وخطفت الانظار حينها.

وعانت دنيا عبد العزيز كثيرا بعد وفاة والدتها منذ بضعة اشهر حيث كانت تربطهما علاقة وطيدة وترافقها دائما في مواقع التصوير والسفر خارج مصر.

سخر عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من أحداث فيلم الرعب الجديد "خط دم" بطولة ظافر العابدين ونيللي كريم وإخراج رامي ياسين.

وتحديدا لم يلق أداء الفنان ظافر العابدين، الذي قدم دور مصاص دماء، إعجاب كثير من المتابعين الذين سخروا من الأداء والشكل والتمثيل، واصفين إياه بالمضحك والكوميدي لا المرعب.

كما وجه العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات للفيلم تمحورت في معظمها حول عدم منطقية أحداثه، في سيناريو مهلهل، بلا حبكة، يفتقد للإقناع، ويثير السخرية في عدة مشاهد، خاصة في مشهد أكل ظافر العابدين لصاحبة قطة، خوفا من افتضاح أمره بأكل القطة!