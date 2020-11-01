حكاية "لازم أعيش" من مسلسل "إلا أنا" تتصدر اليوتيوب

تصدرت حكاية " لازم أعيش" من مسلسل إلا أنا تريند رقم 2 عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بعد مواجهة ضمن أحداث الحلقات بين نور "جميلة عوض" وحاتم " أحمد خالد صالح" بعدما اكتشف انها مصابة بمرض البهاق.

سلسلة إلا أنا قصص مستوحاة من أحداث حقيقية، فكرة الكاتب يسرى الفخرانى، يضم المسلسل بطلة لكل حكاية من 10 حلقات، وحكاية "لازم أعيش" من بطولة جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور، ومن سيناريو وحوار نجلاء الحدينى وإخراج مريم أحمدى.