إصابة 3 مشاهير جدد بفيروس كورونا وشيماء سبت عن تطورات حالتها:"اللهم لا اعتراض"

شيماء سبت كشفت عن إصابتها بفيروس كورونا وطلبت الدعاء والدعم من متابعيها من أجل مواجهة هذه الأزمة، وتنضم بذلك الفنانة البحرينية لأكثر من نجم عربي أعلن خلال الساعات الماضية عن إصابته بكورونا.

شيماء سبت: "الحمدلله أصبت بكورونا واللهم لا اعتراض"

شيماء سبت انضمت للنجوم الذين أصيبوا خلال الساعات الماضية بفيروس كورونا حيث ظهرت النجمة البحرينية في فيديو قصير عبر حسابها على "انستجرام" كشفت من خلاله عن إصابتها بالفيروس، وأكدت أنها بحاجة لدعوات جميع محبيها ومتابعيها من أجل أن تتجاوز هذه الأزمة الصحية فقالت: "قمت بإجراء فحص لفيروس كورونا للأسف ظهرت النتيجة إيجابية الحمدلله على كل شيء، واللهم لا اعتراض، كل ما أحتاجه في هذا الوقت من أحبابي ومتابعيني الدعاء، الله يشفيني ويشفى كل غالي لديكم، وأتمنى أن استطيع تجاوز هذه الأزمة".

A post shared by (@shaima4sabt) on Nov 1, 2020 at 7:23am PST

إصابة الفنان اللبناني يوسف حداد بكورونا

يوسف حداد الفنان اللبناني وأحد نجوم مسلسل "دانتيل" مع الفنانة سيرين عبد النور كشف كذلك عن إصابته بفيروس كورونا، في وقت كان يستعد فيه للاحتفال بعيد ميلاده فكتب عبر حسابه على "فيس بوك": "نتيجة فحص كورونا طلعت إيجابية بأبشع توقيت.. زعلت كتير وفكرت أكتر بالناس اللي شفتهن.. وبحثت من وين ممكن كون لاقط وانا الحريص قدر الامكان"، وأضاف يوسف حداد: "مع اني بعيد عن وطني وعيلتي لكن هون كمان في عندي أهل واحباب واصحاب واقفين معي وحدي من أول دقيقة ورح اغلب هالوباء لأنو قلبي مليان محبة ودعاء من زوجة عظيمة واولاد نعمة ربانية واخوة واصحاب وناس ومحبين بيخلوني كون قوي وواثق والأهم ايماني بربي، ولكل مصاب او حدا انصاب اتاري التنظير سهل وما حدا بيقدر يعرف الاحساس البشع وقت يقرا إيجابي بشكركم من قلبي على معايداتكم والرب يحميكم وهلأ في صديق بعتلي هالغاتو ويا ريت فيي اعزمكم بس حجر ،وحمدالله على كل شيء".

هبة القواس تعلق على إصابتها بكورونا

facebook

هبة القواس مغنية الأوبرا والمؤلفة الموسيقية اللبنانية كشفت كذلك عن إصابتها بفيروس كورونا وذلك عبر حسابها على "انستجرام" حيث نشرت رسالة أوضحت فيها تفاصيل إصابتها وأكدت من خلالها على قدرتها على تجاوز هذه المحنة والشفاء من الفيروس فكتبت: "رغم معايشتنا لفيروس كورونا وعلمنا بخطورته ويقيننا بوجوده وتنظيرنا بأخذ الاحتياطات والالتزام بالإجراءات الاحترازية، إلا أننا نعتقد دائماً أنه يصيب غيرنا ونبقى بمنأى عنه. وإذا بهذا الفيروس الذي شغل العالم، يقترب منا، يقترب جداً، يجتاحنا ويستوطن جهازنا التنفسي وجسدنا وحياتنا التي تغيرت أصلاً منذ ظهوره، وتتغير في كل لحظة بعد إصابتنا به. كوفيد ١٩، الفيروس التاجي، كورونا، أو أياً تكن التسمية وصل إليّ وأصابني، لكنني أعده أنه لن يستطيع الإقامة طويلاً. كونوا بخير أيها الأصدقاء مع تمنياتي بالصحة للجميع".