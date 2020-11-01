المشاهير يواصلون احتفالاتهم بـ"الهالوين" ..ريا أبي راشد بإطلالة مرحة مع ابنتها

يواصل المشاهير العرب احتفالاتهم بـ يوم "الهالويين" أو يوم الهلع حيث نشروا المزيد من اطلالاتهم والتي تراوحت بين المرحة والمرعبة وأبرزهم ريا أبي راشد وجويل ماردينيان والعنود بدر وجود عزيز.

ريا ابي راشد تحتفل مع ابنتها

الإعلامية ريا ابي راشد احتفلت بالهالوين بطريقة مرحة ونشرت صورا وفيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت مع ابنتها من داخل منزلهما في لندن، وارتدت ريا "كاب" أسود كإطلالة مشابهة لـ "باتمان" وحرصت على داء تعابير مرعبة، اما ابنتها فإرتدت ملابس لإحدى شخصيات عالم الأطفال وظهرت بفستان أزرق مع الشعر الأشقر وأخفت ملامح وجهها بالألوان.

جويل ماردينيان بزي "سبايدر مان"

الإعلامية اللبنانية جويل مردينيان احتفلت من جهتها بالهالوين برفقة أسرتها ونشرت صورا وفيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وظهرت مع زوجها وهما يرتديان ملابس "سبايدر مان"، بينما حملت ابنتها صورة لقبر مرعب.

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جود عزيز تتنكر بإطلالة بيضاء

الفنانة السعودية الشابة جود عزيز اختارت التنكر في يوم الهالوين بإطلالة بيضاء مع الأجنحة، ونشرت صورا لها عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها بالشعر الأبيض مع الفستان الأبيض والقفازات، زينت شعرها بأكسسوار غريب يحاكي مشهد السحابة فوق الرأس.

اما مدونة الجمال ومقدمة البرامج العنود بدر فإختارت اطلالة مرعبة لها من داخل سيارتها، فظهرت بوجه دامي بينما كانت تمسك بيدها كوباً من الماء.

من جهتها، ابنة النجم عاصي الحلاني، دانا الحلاني، شاركت الجمهور بإطلالتها في الهالوين حيث تنكرت بمكياج المهرج.

وكان العديد من المشاهير العرب نشروا اطلالاتهم في يوم الهالوين امس وابرزهم نانسي عجرم وكارول سماحة وميس حمدان وظافر عابدين وغيرهم.