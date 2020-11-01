بشرى عن خطوبتها المفاجئة في الجونة: "لا أزال مترددة"..بالفيديو

بشرى الفنانة المصرية التي نالت اهتماما واسعا مع الإعلان عن خبر خطوبتها بعد انتهاء فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، قد كشفت في مكالمة هاتفية مع برنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على التلفزيون المصري بعض تفاصيل هذا الحدث السعيد.

بشرى عن خطوبتها: فوجئت بما حدث ولم أكن انتظره

بشرى تحدثت من خلال المكالمة الهاتفية عن تفاصيل المفاجأة التي قام زملاؤها وكذلك خطيبها سالم هيكل بتحضيرها لها، وأكدت أنها لم تكن تعرف أي معلومات عن التحضير لهذه الخطوة فقالت: "الله يسامح جميع مخرجي هذا المشهد وتحديدا الفنان خالد الصاوي، وشريف رمزي الذي لم يكن موجودا في ذلك الوقت لكن كان أحد المخططين له، فقد طلب بعض زملائي مني الحضور، فذهبت معهم ولكن لم أكن أعرف أي تفاصيل وصدمت بالفنان خالد الصاوي، وهو يتحدث معي، فأنا بالفعل لم أكن منتظرة ذلك".

بشرى: سالم هيكل انتظرني كثيرا والعواطف لا يستحقها أي شخص

بشرى أكدت أن الخطوة التي قام بها سالم هيكل جعلتها لا تستطيع أن ترفض، وأكدت أن خطيبها هو الذي انتظر اللحظة المناسبة من أجل طلب الارتباط بها فقالت: "سالم هيكل طلب بشكل رسمي الخطوبة وقدم الخاتم، ولكن بعض تصريحاتي التي سمعها الجمهور بأنني لم أوافق كانت دعابة، لكن من الصعب الرفض بعد كل ما حدث، لكن بالتأكيد أن موافقتي بسبب قناعة وحب، فالعشرة تجمعنا منذ 24 سنة وحتى الآن لكنني لم استوعب هذه اللحظة"، وأضافت بشرى: "من وجهة نظري أن العواطف لا يستحقها أي شخص، لكن بسبب أن سالم هيكل عشرة عمر، وصديق الطفولة، وأعرف كل شيء عنه، لكان الموقف مختلفا، وهو شخص صبور وانتظر كثيرا، فهو تزوج وعاش حياته، وأنا ايضا وكل منا لم يوفق في زيجته، وعندما كان لديه فرصة للتعبير عن مشاعره قام بذلك، لكن أنا بالفعل مصدومة من تآمر من حولي معه ومساعدته على هذه الخطوة".

سر بكاء بشرى بعد تقديم خاتم الخطوبة لها

بشرى تحدثت كذلك عن سر بكائها عندما قام خطيبها بتقديم لها خاتم الخطوبة، وأكدت أن دموعها دوت الخليج التي استطاعت أن تعبر عن الحالة التي مرت بها فقالت: "بكيت من التعب والمجهود الكبير وكذلك المفاجأة، و المشهد كان صعب فلم استطيع التعبير إلا من خلال دموعي، على الرغم أن دموعي ليست قريبة لكن بكيت في هذا الموقف، لأن المشهد كان مهيب، ففي الوقت الذي اعمل بشكل متواصل في إدارة المهرجان أصبح بشكل مفاجئ امام حفل خطوبة".

بشرى لا تزال مترددة من خطوة الارتباط

بشرى أكدت أنها لا تزال تعيش التردد من خطوة الارتباط، لكن هناك عوامل ساعدت على قبولها هذه الخطوة فقالت: "لا انكر أن لدى نوع من التردد لأن تجربة الارتباط ليست سهلة، خصوصا أن هناك العديد من التجارب حولنا ليست ناجحة، لكن هناك العديد من العوامل المهمة التي ساعدتني على القبول منها أنه شخص غالي وعشرة عمر، وأولادي يحبونه، وجميع عائلتي تعرفه"، بشرى أكدت أيضا ان الفنان خالد الصاوي كان يخشى من ردت فعلها أثناء تقديمها لخطيبها فقالت: "خالد الصاوي كان يتخوف من رد فعلي على الخطوبة، وكان يعتقد أنني سوف اغضب واتركهم، لكن لأن سالم هيكل شخص عزيز وغالي فكان من الصعب أن ينتهي الموقف بشكل غير لطيف، عائلتي جميعها كان متواجدة في هذا الموقف"، يذكر أن لبشرى ابن وابنة من زوجها السابق عمرو رسلان والذي انفصلت عنه منذ سنوات وأكدت في أكثر من لقاء لها على أن ارتباطها بزوجها السابق كان في ظروف غير مناسبة بالنسبة لها.