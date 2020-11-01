ألحان حلمى بكر وجمال سلامة تزين مهرجان الموسيقى العربية

بدأ حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 29 وذلك بمسرح النافورة بدار الاوبرا.

قدم عدد من المطربين عدد من الاغانى التى نالت اعجاب الحضور وهى من الحان بعض الموسيقيين الذين تم تكريمهم بالمهرجان ولعل من ابرزهم جمال سلامة وحلمى بكر.

وقدمت المطربة مى حسن أغنية "امى" وأغنية "المدن" غناها أحمد عفت وشدت المطربة أميرة أحمد بأغنية "المصريين اهما" وقدم أحمد إبراهيم أغنية "اتقدم" وأغنية "قال جالي بعد يومين" للمطربة سوما.

وتم تقديم بعض الاغانى من الحان الموسيقار حلمى بكر ولعل من ابرزها "حبايب مصر" غناء سارة سحاب و"عرباوي" غناء ياسر سليمان

و "فاكرة" غناء آيات فاروق و"على عيني" غناء ايمان عبدالغني.

كما شارك البعض فى غناء بعض الاغانى التى قدم لها الموسيقى الموسيقار محمد سلطان ومنها "اوعدك" غناء غادة آدم و"ياريتك معايا" غناء أحمد عفت و"مسافات وبكرة تعرف غناء نادية مصطفى