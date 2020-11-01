تامر حسني يكشف سر استبدال نسخة أغنية بألف سلامة على اليوتيوب .. شاهد

أعاد الفنان تامر حسني طرح أغنية "بالف سلامة" بشكل جديد بعد ان سحب النسخة القديمة التى تم طرحها امس عبر قناته على موقع اليوتيوب.

وقال تامر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "نهاركم كله خير، أكيد فرحان باستقبالكم الرائع لأغنية (بألف سلامة)، وأكيد مبسوط أنها في ساعاتها الأولى متصدرة التريند برقم ١ وأنها حققت المركز الـ٣٣ على مستوى العالم".

أضاف: "لكن الأغنية على يوتيوب فيها مشكلة تقنية محسوسة لبعض الناس، وأنا من امبارح بعمل كل المحاولات لتبديل النسخة على يوتيوب، ولما لقيتها هتاخد وقت قررت أنا والشركة المنتجة إعادة نشر الأغنية مرة أخرى إرضاءً للجميع، دا حقكم عليا وعلينا كلنا أنا وصناع العمل المحترمين".

وتابع: "مش هوصيكم بقى، عايزين نسمعها تاني كتير، نهاركم جميل زيكم، أسيبكم تستمتعوا بالنسخة الجديدة وده اللينك الجديد".