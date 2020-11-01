زهره رامى تتألق بحفل مسرح ساقية الصاوى

أحيت المطربه الشابة زهره رامى حفلا جماهيريًا بساقية عبدالمنعم الصاوى بالزمالك وتألقت زهره رامى بالغناء فى ظل حضور جماهيرى ضخم. وغنت زهره رامى بعض الأغنيه الخفيفه مابين القديم والحديث وتقدمت زهره رامى لفرقتها الموسيقيه بالشكر ولكل جمهورها الذى حضر الحفل وكل ضيوفها من الفنانين والمطربين زملائها. وتستعد زهره رامى لأحياء أكثر من حفل فنى بمصر وتقدم زهره رامى برنامج أصحى بأنرجى يوميًا من الأحد الى الخميس الساعه الثامنه صباحًا 92.1 FM

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