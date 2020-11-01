منى زكى تحقق 327 ألف جنيه بفيلمها الصندوق الأسود

حقق فيلم "الصندوق الاسود" الذى تقوم ببطولته منى زكى إيرادات بلغت امس 327 ألف جنيه.
ويقوم ببطولة الفيلم الفنانة منى زكى ويشاركها بطولته كل من محمد فراج ومصطفى خاطر، والفيلم من إنتاج أفلام مصر العالمية، سينرجي ونيو سينشري وتتولي مهام تسويقه شركة MAD Solutions.
تجسد منى زكي دور ياسمين التي تفاجأ باقتحام غريبين لمنزلها في مهمة مصيرية لسرقة شيءٍ مهم.. تحاول ياسمين الفرار منهما ولكن بلا جدوى، فإلى أي مدى ستتمكن من الصمود؟ هكذا تدور أحداث فيلم الإثارة الصندوق الأسود.
الفيلم من إخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر، أسماء جلال، وشريف سلامة.
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