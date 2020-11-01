"مهرجان أفلام المرأة العربية بالسويد" تختار فيلم فستان فرح

اختارت إدارة مهرجان أفلام المراة العربية بالسويد فى دورته الاولى فيلم "فسان فرح" للمخرجة جيهان اسماعيل والذى من المقرر ان ينطلق فى 21 نوفمبر حتى 2 ديسمبر ويعرض فى مدينتى مالمو وستوكهولم.

فيلم "فستان فرح" يتناول قصة مريم تلك الفتاة التى تعمل فى "أتيليه" لتصنيع فساتين حفلات الزفاف، ومع تردد الزبائن من الفتيات لتصميم فستان الزفاف يراود "مريم" حلم أن تكون إحداهن فى يوم من الأيام وهو ما يجعلها تفقد وظيفتها بسبب هذا الحلم.

الفيلم سيناريو وإخراج جيهان إسماعيل وبطولة نسرين يوسف ومحمود فارسونورا الفولى التى تجسد شخصية "مريم" تلك الفتاة التى تتعرض للعنف المعنوى.

يذكر أن المخرجة جيهان إسماعيل هى مخرجة تونسية من اصول مصرية شاركت من قبل فى العديد من المهرجانات الدولية وتحصلت على جوائز بأكثر من مهرجان وهى الآن عضوة بلجنة تحكيم انتقاء واختيار الأفلام بمهرجان المسابقات الرقمية بالجزائر وهى الآن بصدد تحضير فيلمها الروائى القصير الثانى "فرحة".