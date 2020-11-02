وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا يفتتحان مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 29

وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا يكرمان 12 شخصية من فرسان الكلمة والنغم وعمالقة الفن حلمى بكر ومحمد سلطان وجمال سلامة

عبد الدايم : مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 29 يؤكد القدرة والإصرار على مواجهة وتجاوز التحديات ويبرز صورة مصر الحضارية

صابر : مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية ملحمة فنية تشرق كل عام وتضفى على الأوبرا أجواء زمن الفن الجميل

تحيا الموسيقى وتجليات فنية لحلمى بكر ومحمد سلطان وجمال سلامة بقيادة سحاب واصوات نجوم الاوبرا فى افتتاح مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 29

لأول مرة ومن على مسرح النافورة الجديد الذى لفت الانظار بشدة بتصميمه المبتكر وديكوراته المبهرة وجاء اضافة لعبقرية موقع دار الاوبرا يقام مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية خارج الاسوار حيث أطلقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا فعاليات دورته الاستثنائية التى تحمل الرقم 29 وتديره الفنانة جيهان مرسى، ويتواصل على مدار 10 أيام متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة ( النافورة ، الصغير ، الجمهورية ، معهد الموسيقى العربية ) واوبرا الإسكندرية ودمنهور وتضم 29 حفلا غنائيا وموسيقيا بمشاركة 93 فنانا من 5 دول عربية هى مصر ، لبنان ، الأردن ، العراق ، تونس وذلك بحضور عدد من السفراء والوزراء والفنانين والشخصيات العامة .

وخلال الإفتتاح قالت عبد الدايم فى كلمتها إن الموسيقى من أسمى أدوات السمو بالوجدان ووسيلة لتطهير النفس وتنمية الوعى لمواجهة التعصب بمختلف صوره، وأشارت أن الفن والإبداع أسلوب متفرد لتقويم السلوك والارتقاء بالذوق العام ، واضافت أنه على مدار 28 عاما ظل مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية أحد عناصر منظومة الدفاع عن الهوية وصون التراث الفنى الذى تفردت به الامة ونموذجاً لقوة مصر الناعمة و لعب دوراً بارزاً فى إعادة أعمال موسيقية وغنائية إلى دائرة الضوء وسعى إلى استعادة ذكريات زمن الفن الجميل، وتابعت أن المهرجان استضاف أسماء لامعة فى تاريخ الموسيقى والغناء العربي وبات البوابة الذهبية لنجوم عبروا من خلاله إلى عالم الشهرة ، وأوضحت أنه إيماناً بضرورة استمرار الرسالة السامية للفنون لاستكمال مسيرة التنوير والتنمية انطلقت الدورة 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والتى تأتى فى ظل ظروف استثنائية انعكست آثارها على الممارسات الحياتية فى أرجاء الأرض لتتأكد القدرة والإصرار على مواجهة وتجاوز التحديات وتبرز من خلال فعالياتها صورة حضارية تعبر عن أصالة مصر وشعبها، ووجهت التحية لاسم الراحلة العظيمة الدكتورة رتيبة الحفني مؤسسة هذا المحفل البراق والتى ستبقى أبد الدهر إحدى العلامات البارزة فى هذا المجال، كما وجهت الشكر لجميع الفنانين والباحثين المصريين والعرب الذين حرصوا على المشاركة والتواجد فى الفعاليات، وكذلك للدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا وكتيبة العاملين بها الذين واصلوا الليل بالنهار لإقامة هذه الدورة واختتمت كلمتها ب تحيا مصر .

كما كرمت وزيرة الثقافة 12 شخصية من فرسان الكلمة والنغم هم أعضاء فرقة الأصدقاء اسم الموسيقار الراحل عمار الشريعى ، الدكتورة منى عبد الغني ، المطرب علاء عبد الخالق ، المطربة حنان إلى جانب كل من المؤلف والموزع الموسيقي وعازف الوتريات يحيى مهدي ، عازف الكمان الدكتور محمد القطب ، عازف الكمان الدكتور محمود عثمان ، عازف الناي الدكتور محمد عبد النبي ، الباحثة الدكتورة ماجدة عبد السميع ، المطرب الكبير ماهر العطار وتسلمه عنه نجله احمد ، فنان الخط العربي مصطفى عمري ، الشاعر الكبير بخيت بيومي الذى القى قصيدة مميزة بمناسبة تكريمه ، بالإضافة إلى عمالقة الموسيقى الكبار الذين تم إهداءهم حفل الافتتاح فى لمسة وفاء تؤكد دورهم الفعال فى إثراء مجال الموسيقى العربية وهم حلمي بكر ، محمد سلطان والدكتور جمال سلامة اللذان تسلما تكريمهما بين الجمهور .

وفى كلمته قال الدكتور مجدى صابر إن الأوبرا المصرية تظل منارة الإبداع ومركزاً للإشعاع الحضاري، ويبقى مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية احد إيقونات المحافل الفنية التي تحظى باهتمام خاص من وزارة الثقافة ضمن جهودها لتنمية المجتمع والارتقاء بالوجدان من خلال الفنون الجادة والراقية ، واشار أن المهرجان ملحمة فنية تُشرق كل عام وتضفي على الأوبرا أجواء زمن الفن الجميل حيث يُبحر الجمهور مع نخبة من الفنانين والعرب فى عالم الموسيقى والطرب ، وتوجه بالشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على دعمها ومساندتها لإقامة هذه الدورة حيث قامت بتذليل كافة العقبات، كما قدم التحية للفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر وفريق العمل بالأوبرا لما بذلوه من جهد للخروج بهذه الدورة بالشكل اللائق بقيمة الأوبرا ومكانة مصر الحضارية، ورحب بكل الضيوف من فنانين وباحثين والذين سارعوا للمشاركة فى الفعاليات رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم كله .

ومن جانبها قالت الفنانة جيهان مرسي أن شعوب العالم تدرك اهمية وثراء الموسيقى العربية، ولذلك حرصت الدولة على دعم الفنون الرفيعة والإصرار على عودة الانشطة والفعاليات الفنية والثقافية ومنها اقامة مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذي يحافظ على الهوية الفنية ، كما وجهت الشكر لوزيرة الثقافة على حرصها لتفعيل توجهات الوطن في هذا الشأن فكانت قراراتها استئناف الانشطة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ، الى جانب دعمها لتاسيس مسرح النافورة الذي قد أعد خصيصاً لهذا الإحتفال السنوي ثم استعرضت جانبا من الفعاليات والمكرمين

يُشار أن مسرح النافورة تم تصميمه بشكل دائري وأُلحق بخلفيته شاشة ضخمة تناغمت مع الشكل العام للمكان حيث تتابعت عليها لقطات من المشوار الإبداعى للمكرمين ومشاهد من ذكريات الاعمال الغنائية التى تم تقديمها ، ووسط الإجراءات الاحترازية المُتبعة أُقيم حفل الافتتاح الذي أخرجه مهدي السيد وقدمته الإعلامية جاسمين طه زكي ، ديكور المهندس محمود حجاج ، إضاءة المهندس ياسر شعلان ، والصوت للمهندس محمود عبد اللطيف، وأحياه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب وتضمن عمل غنائي جديد تم تقديمه لأول مرة بعنوان تحيا الموسيقى كلمات الشاعر هانى عبد الكريم ، الحان الموسيقار زياد الطويل، توزيع الموسيقار يحيى الموجى وتخلله لقطات مسجلة لعظماء التلحين الذين تم اهدائهم الحفل إلى جانب مختارات من تجلياتهم الموسيقية كان منها محمد رسول الله ، أمي ، المدن ، المصريين اهم ، اتقدم ، قال جاني بعد يومين لجمال سلامة ، حبايب مصر ، عرباوى ، فاكرة ، على عينى لحلمي بكر ، ومن أعمال محمد سلطان اوعدك ، يا ريتك معايا ، مسافات وبكرة تعرف وتألق خلالها كل من إيمان عبد الغنى ، مي حسن ، أحمد عفت ، أميرة أحمد ، أحمد إبراهيم ، سوما ، سارة سحاب ، ياسر سليمان ، آيات فاروق ، غادة آدم ونادية مصطفى ، كما شهدت المراسم افتتاح معرضاً لفنون الخط العربى من إبداعات المكرم مصطفى عمرى.

وكانت المظاهر الاحتفالية قد بدأت بفقرات غنائية من أعمال زمن الفن الجميل أداها طلاب مركز تنمية المواهب بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار وتحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد ، كما انطلقت الفعاليات على مسرح معهد الموسيقى العربية بحفل لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى ومشاركة كل من أحمد محسن ، محي صلاح ، نهى حافظ ، عاطف عبد الحميد ، حنان الخولى ، أنغام مصطفى ، مازن دراز ، أحمد الوزيرى .

وأُقيم على مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية" حفلاً آخر بقيادة المايسترو أحمد عامر ضم فاصلين أحيا الثانى النجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو عمرو سليم وفرقته ، وتألق فى الفاصل الأول كل من أجفان ، رحاب عمر ، محمد حسن ووليد حيدر .