مخرجة مسلسل بـ 100 وش تشن هجوما حادا على أبطاله: انتو مين أصلا الناس ما تعرفش أساميكم

وأضافت: "عايزه أقولكم خساره الغرور مقبرة الفنان زي ما قلنا يوسف شاهين ده إنتم لسه الناس ما تعرفش أساميكم الحقيقيه و بتشاور عليكم بإسم الشخصيه إلي قدمتوها".
وتابعت: "الغرور ممكن يقتلكم و غرور ليه، إنتم مين أصلا كلنا مين أصلا.. دكتور مجدي يعقوب متواضع و لما تتكلم معاه بيحط راسه في الأرض مجدي يعقوب بجلالة قدره و ربنا يهدي".
مسلسل ب "100 وش" نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، ،علا رشدى، أحمد داود، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.
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