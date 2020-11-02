بنت البلد الجدعة.. مجدي كامل يهنئ دنيا عبد العزيز بعيد ميلادها

هنأ الفنان مجدي كامل عبر حسابه بإنستجرام، صديقته الفنانه دنيا عبد العزيز بعيد ميلادها. ونشر مجدي كامل صورة له مع زوجته دينا احمد ودنيا عبد العزيز وعلق عليها قائلا "كل سنه وانتي طيبه يادنيا وعقبال مليون سنه# بنت البلد الجدعه# اختي وصديقتي العزيزه# ربنا يزيدك ويحميكي ويحرسك". وشارك مؤخرا الفنان مجدي كامل في بطولة مسلسل السرايا، بطولة مع سوسن بدر وأميرة فتحي ودنيا وتأليف أحمد صبحي، وإخراج عصام حلمي. مسلسل السرايا تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول الطبقات الثرية ومشاكلها في المجتمع ومن تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.

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