تفاصيل حفل زفاف درة التونسية غدا الإثنين على رجل الأعمال هاني سعد حيث قررت أخيرا الفنانة التونسية توديع العزوبية وذلك بعدما تأكد إقامة حفل زفافها غدا في الجونة بمدينة الغردقة بمصر.

تفاصيل حفل زفاف درة على رجل الأعمال هاني سعد

الفنانة التونسية درة فاجئت الجميع خلال الساعات الماضية وذلك بعدما تم تأكيد حفل زفافها على مهندس الديكور ورجل الأعمال المصري هاني سعد، والذي سوف يقام في إحدى الفنادق الكبرى بالجونة في الغردقة بمصر، وذلك بعد انتهاء كافة فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة الذي تواجد فيه العديد من نجوم الوسط الفني، ومن المتوقع أن يحضر حفل الزفاف المنتظر جمع كبير من نجوم الوسط الفني، وتردد أن الفنانة التونسية قد دعت العديد من زملائها وأصدقائها من أجل حضور حفل الزفاف المنتظر والذي سوف يحظى باهتمام واسع من قبل وسائل الإعلام.

سرية تامة حول زفاف الفنانة درة على رجل الأعمال هاني سعد

انتشرت العديد من الأنباء حول حفل زفاف درة مؤخراً على رجل الأعمال هاني سعد، لكنها نفت في تصريحات لها ما تردد حول إقامة حفل الزفاف في الجونة، حتى انتشرت العديد من التفاصيل حول الحفل المنتظر والذي تم دعوة العديد من النجوم الذين شاركوا في مهرجان الجونة، حيث أن الكثير منهم لم يترك حتى الآن المدينة الساحلية انتظارا لحفل زفاف الفنانة التونسية ومن بين أبرز الذين تمت دعوتهم الفنان خالد الصاوي، وبشرى، والفنان أحمد السقا، وتردد أن درة سوف ترتدي فستان من تصميم زهير مراد مصمم الأزياء اللبناني، وكانت الفنانة درة خلال الأيام الماضية تتواجد في العاصمة المصرية القاهرة، وانتقلت إلى الجونة من أجل حضور ختام فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان السينمائي.

ارتباط درة برجل الأعمال هاني سعد

وانطلقت أخبار ارتباط درة بهاني سعد في شهر أبريل الماضي، بعد أن تداول الجمهور صورة لتعليقات رومانسية لها ولهاني سعد، على إحدى صورها في "انستجرام" ولم ترد درة على التكهنات المتداولة حول ارتباطهما واكتفت بحذف التعليق المثير للجدل وكذلك صورتها التي كشفت عن سيارة رجل الأعمال والتي أطلقت التساؤلات حول علاقتهما، لكن أنباء الارتباط والزواج عادت للواجهة بعدما تأكد خبر زفافها، الجدير بالذكر أن أحدث أعمال درة كان مسلسل "الحرملك" الذي عرض في رمضان الماضي وشارك في بطولته كل من سامر المصري وباسم ياخور، وقيس الشيخ نجيب، وصفاء سلطان، ورنا أبيض وجيني إسبر وهبة نور وأحمد فهمي، وهو من تأليف سليمان عبد العزيز وإخراج تامر إسحق.