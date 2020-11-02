بعد أروى جودة..أصالة تسخر من تصريحات ياسمين صبري عن فيروس كورونا!

أصالة سخرت من تصريحات ياسمين صبري حول فيروس كورونا، والتي أثارت جدلاً في مهرجان الجونة، واستعانت بجملة منها خلال تصريحاتها الأخيرة.

أصالة: أجري تحليل كورونا يومياً وكان عندي أمراض أكبر

وفاجأت أصالة الجمهور خلال تصريحاتها مع برنامج "ام بي سي ترينديغ" بحديثها عن إجراء تحليل فيروس كورونا بشكل شبه يومي، وقالت إنها لا تخاف من الفيروس خاصة إنها واجهت أكثر من مرض كبير، ولم تكشف أصالة عن طبيعة مرضها بعد سؤال مقدم البرنامج، وقالت إنها أصيبت بأشياء كثيرة تجعلها تخاف ولكنها لا تخاف ولا تعود نفسها على الخوف.

أصالة تسخر من تصريحات ياسمين صبري

وقالت أصالة في تصريحاتها إنها لا تعرف الخوف، وتعتبر فيروس كورونا مرحلة وسيمر، قبل أن تضيف مازحة:"اللي ياخدها ياخدها والبقاء للأقوى"، مستعينة بالجملة الشهيرة لياسمين صبري خلال تصريحاتها في نفس البرنامج في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، واعتبر الجمهور ذلك سخرية لأصالة من تصريحات ياسمين صبري، والتي عرضتها لهجوم كبير من قبل وسخرية واسعة امتدت إلى زملائها ومنهم أروى جودة، والتي استعانت بتصريحات ياسمين صبري أيضاً في المهرجان بالإضافة إلى أصالة.

وتحدثت أصالة عن مشاركتها في مهرجان الجونة، وقالت إنها قررت في اللحظات الأخيرة المشاركة في حفل الختام رغم عدم حضورها الفعاليات، وقالت مازحة إنها ممثلة رائعة تعليقاً على فيديو كليب "والله وتفارقنا"، والذي قدمت به أداء تمثيلي لاقى إشادة الجمهور.

أصالة تتحدث عن معاناتها مع الخيانة في "قعدة رجالة"

وكانت أصالة قد حلت ضيفة على برنامج "قعدة رجالة" هذا الأسبوع، وتحدثت في البرنامج عن فترة ما بعد طلاقها من طارق العريان ومتاعبها النفسية في تلك الفترة، وعن صدمة تعرضها للخيانة التي تعرضت لها، وقالت إن ألم الخيانة يشبه عملية ولادة 20 طفل في وقت واحد، ووصفت ألم الخيانة بالبشع والحقير والقاتل، وأضافت إنها لا تعرف كيف يشعر الرجال بألم الخيانة لأنها لم تعش تجاربهم ولكنها تقيس على نفسها فقط، وقالت إنها 90% من معارفها كانت حالات الخيانة من جانب الرجال وليس السيدات، مشيرة إلى انها تتمنى أن يكون الطرف الآخر صريحاً بإنهاء الزواج أفضل من الخيانة.