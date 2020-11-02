فيديو تامر حسني يكشف سبب حذف أغنيته "بألف سلامة" بعد يوم من طرحها!

تامر حسني أثار الجدل أمس بسبب حذفه أغنيته الجديدة "بألف سلامة" بعد يوم من طرحها، وبعد تحقيقها لنسبة مشاهدة وصلت إلى مليونين.

تامر حسني يثير الجدل بأغنية "بألف سلامة"

وتلقى تامر حسني مطالبات من جمهوره أمس بحذف الأغنية وطرح نسخة أخرى منها على يوتيوب، بسبب وجود خطأ تقني في الأغنية بالإضافة إلى جودتها المنخفضة، وتلقى انتقادات أيضاً لنفس السبب، قبل ان يقرر التجاوب مع مطالب الجمهور وانتقاداتهم وأعلن عن طرح نسخة جديدة من الأغنية على يوتيوب رغم المشاهدات التي حققتها النسخة الأولى.

تامر حسني يكشف سبب حذف أغنيته الجديدة

وقال تامر حسني في رسالة له على مواقع التواصل تعليقاً على الجدل على الأغنية:" نهاركم كله خير أكيد فرحان باستقبالكم الرائع لأغنية بألف سلامة وأكيد مبسوط إنها في ساعاتها الأولى متصدره التريند برقم ١، وإنها حققت المركز ال ٣٣ على مستوى العالم، ولكن الأغنية على يوتيوب فيها مشكله تقنية محسوسة لبعض الناس، وانا من إمبارح بعمل كل المحاولات لتبديل النسخة على يوتيوب".

وتابع تامر حسني عن أزمة الأغنية على يوتيوب:" لما لقيتها هتاخد وقت قررت انا و الشركة المنتجة إعادة نشر الأغنية مرة أخرى إرضاء للجميع، دا حقكم عليا و علينا كلنا انا وصناع العمل المحترمين.. مش هوصيكم بقى عايزين نسمعها تاني كتير .. نهاركم جميل زيكم، أسيبكوا تستمتعوا بالنسخة الجديدة".

تامر حسني يلغي مشاركته في الجونة ويروج لألبومه

وحققت النسخة الجديدة من أغنية تامر حسني "بألف سلامة" لمشاهدات عالية أيضاً وتخطت المليون ونصف في ساعات معدودة، وتلقت إشادات من قبل زملائه أيضاً ومن بينهم الفنانة زينة والتي قالت:" لا بألف سلامة دي كرامة.. معقولة الجمال والكلام واللحن وحسك مش صوتك ده يتقال يسلم حسك"، وتعتبر الأغنية دوت الخليج الرابعة من ألبومه الجديد "خليك فولاذي"، بعدما طرح أغنية "اختراع" مع محمود العسيلي هذا الصيف، وأغنية "فجأة افترقنا" و أغنية "مبطلناش إحساس".

وكان من المتوقع ان يحيي تامر حسني حفل انطلاق الألبوم في الجونة بالتزامن مع مهرجان الجونة، قبل ان يفاجئ الجمهور مؤخراً بإلغاء الحفل وتأكيده بإقامته في القاهرة قريباً، وقال:" مساء العسل علي احلي ناس تم تأجيل حفل إطلاق البوم "خليك فولاذي" وسيقام ان شاء الله قريباً بالقاهرة بس أغاني الألبوم مش هتتأجل وهتنزل زي ما انا مرتب ليها ان شاء الله".