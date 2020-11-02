انطلاقة مشوقة لتيم حسين في"الهيبة- الرد" وسيرين عبد النور الغائبة الحاضرة عن المسلسل

مسلسل "الهيبة-الرد" لتيم حسن تصدر تريند تويتر في الساعات الأولى من عرض الحلقة الأولى من المسلسل تلفزيونياً بالإضافة إلى عرضه على تطبيق "شاهد".

سيرين عبد النور توجه رسالة لنجوم "الهيبة- الرد"

واحتفل صناع مسلسل "الهيبة- الرد" بعرض الحلقة الأولى منه اليوم تلفزيونياً بعد عرض الحلقة الأولى أمس على تطبيق "شاهد"، وتصدر المسلسل موقع تويتر بسبب الأحداث المشوقة في الحلقة الأولى، ونشر المنتج صادق الصباح رسالة على تويتر، ذكر بها سيرين عبد النور والتي كانت آخر بطلات الهيبة في الجزء الثالث، قبل غيابها عن الجزء الرابع الذي يعرض حالياً.

سيرين عبد النور الغائبة الحاضرة عن "الهيبة- الرد"

وقال المنتج صادق الصباح في تغريدته:" أحيي المخرح المميز سامر البرقاوي على هذه البداية الرائعة لمسلسل "الهيبة الرد"، وعلى سلاسة ربط الأحداث بين الحلقة الأخيرة من الجزء الثالث وهذه الحلقة، فخور بأداء نجمنا تيم حسن وبالنجم عادل كرم وجميع الممثلين المشاركين، وأحيي النجمة سيرين عبد النور الحاضرة الغائبة عن هذا الجزء".

وردت سيرين عبد النور على تغريدة صادق الصباح، ووجهت تهنئة إلى أبطال مسلسل "الهيبة- الرد"، وقالت في تغريدة لها:" مبروك أستاذ صادق ولكل فريق العمل الله يوفقكن..الهيبة الرد".

أحداث مشوقة في الحلقة الأولى من مسلسل "الهيبة- الرد"

ولاقت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "الهيبة- الرد" تفاعلاً كبيراً من قبل الجمهور، خاصة بسبب الأجواء المشوقة في الحلقة والبداية الساخنة لها، وانتظار الجمهور انتقام "جبل" الذي يجسده تيم حسن، وتداول الجمهور بعد المقاطع والمشاهد المميزة في الحلقة الأولى من المسلسل بعد عرضها على قناة mbc4 وmtv lebanon وArt ورؤيا والسومرية بعد يوم من عرضها على تطبيق "شاهد"، وتعتبر تلك المرة الأولى التي يعرض بها مسلسل "الهيبة" في خارج موسم رمضان، بعد تأجيل الجزء الرابع من موسم رمضان الأخير بسبب أزمة فيروس كورونا.

ويشارك في بطولته بجانب تيم حسن كل من ديمة قندلفت وعادل كرم ومن إخراج سامر البرقاوي وتأليف ورشة عمل يُشرف عليها الكاتب فؤاد حميرة، ويذكر ان المنتج صادق الصباح قد أعلن مؤخراً عن استعدادهم لتصوير جزء خامس من مسلسل "الهيبة"، وذلك لاستكمال الأحداث التي لن تنتهي في جزء "الهيبة-الرد"، بالإضافة إلى اتفاقه مع تيم حسن على تقديم فيلم سينمائي يلخص قصة وأحداث مسلسل "الهيبة" منذ بدايته، ولكنه لم يستقر على تفاصيل الفيلم حتى الآن.