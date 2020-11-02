معلومات عن هاني سعد عريس درة قبل زفافهما غدا في الجونة

معلومات عن هاني سعد عريس درة قبل زفافهما غدا، والذي سوف يقام بالجونة بمدينة الغردقة بمصر، وسط أنباء عن دعوة مجموعة من زملاء الفنانة درة من أجل حضور حفل زفافها.

معلومات عن هاني سعد عريس درة قبل زفافهما غدا

هاني سعد عريس الفنانة درة التونسية قد بدأت تداول العديد من المعلومات عنه خلال الساعات الماضية وذلك بعدما تأكد خبر ارتباطه من الفنانة التونسية، هاني سعد لديه 3 اشقاء هو الأكبر من بينهم، وقد درس الهندسة المعمارية في جامعة مصر الدولية وتخرج منها، وقد حقق في حياته العملية نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية في مجال التصميم، وصنع أسما كبيرا في ذلك المجال حيث أنشأ شركته الخاصة في عام 2003، وهي تحمل اسمه "Hany Saad Innovations" ومقرها بمنطقة التجمع الخامس بمصر، ويصل عدد العاملين في شركته الخاصة ما يقارب 500 موظف، وقد حققت الشركة العديد من الانجازات وقام بتنفيذ أكثر من 800 مشروع في جميع أنحاء إفريقيا والشرق الأوسط.

ارتباط هاني سعد بالفنانة التونسية درة

هاني سعد تزوج قبل الفنانة درة ولديه طفلان، ويمتلك المهندس المصري حساب على "انستجرام" يصل عدد المتابعين فيه إلى أكثر من 87 ألف متابع، وقد كان أول ظهور له مع الفنانة التونسية في عيد ميلادها الذي أقيم في شهر يناير الماضي، والتقطت العديد من الصور التي تجمعها معا، لكن انطلقت أخبار ارتباط درة بهاني سعد بشكل واسع في شهر أبريل الماضي، بعد أن تداول الجمهور صورة لتعليقات رومانسية لها للمهندس المصري، على إحدى صورها في "انستجرام" ولم ترد درة على التكهنات المتداولة حول ارتباطهما واكتفت بحذف التعليق المثير للجدل وكذلك صورتها التي كشفت عن سيارة رجل الأعمال والتي أطلقت التساؤلات حول علاقتهما، لكن أنباء الارتباط والزواج عادت للواجهة بعدما تأكد خبر زفافها.

تفاصيل حفل زفاف درة على رجل الأعمال هاني سعد

الفنانة التونسية درة فاجئت الجميع خلال الساعات الماضية وذلك بعدما تم تأكيد حفل زفافها على مهندس الديكور ورجل الأعمال المصري هاني سعد، والذي سوف يقام في إحدى الفنادق الكبرى بالجونة في الغردقة بمصر، وذلك بعد انتهاء كافة فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة الذي تواجد فيه العديد من نجوم الوسط الفني، ومن المتوقع أن يحضر حفل الزفاف المنتظر جمع كبير من نجوم الوسط الفني، وتردد أن الفنانة التونسية قد دعت العديد من زملائها وأصدقائها من أجل حضور حفل الزفاف المنتظر والذي سوف يحظى باهتمام واسع من قبل وسائل الإعلام.