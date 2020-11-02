مخرجة مسلسل "بـ100 وش" تنتقد نجومه الشباب بسبب الغرور:"شافوا نفسهم وانتم مين أصلا؟"

المخرجة كاملة أبو ذكري أثارت الجدل اليوم بسبب تدوينتها المفاجئة والتي وجهت بها انتقادات لاذعة لبعض أبطال مسلسلها "بـ100 وش" بسبب شعورهم بالغرور بعد نجاح المسلسل.

كاملة أبو ذكري تثير الجدل بانتقادها شباب "بـ100 وش"

ونشرت كاملة أبو ذكري تدوينة على حسابها بفيسبوك، انتقادت بها تصرفات بعض نجوم مسلسلها "بـ100 وش"، والذي عرض في رمضان الماضي، واتهمت بعضهم بالشعور بالغرور وقالت:"عرفت وًسمعت وتأكدت إن بعض الممثلين المبتدئين من مسلسل "بميت وش" بعد النجاح الفظيع المريع لمسلسل "بميت وش" شافوا نفسهم و الغرور سيطر علي تصرفاتهم.. عايزة أقولكم خسارة الغرور مقبرة الفنان زي ما قلنا يوسف شاهينً".

وتابعت كاملة أبو ذكرى في تدوينتها المثيرة للجدل:"ده إنتم لسه الناس ما تعرفش أساميكم الحقيقية وبتشاور عليكم باسم الشخصية إلي قدمتوها، الغرور ممكن يقتلكم و غرور ليه إنتم مين أصلا؟ كلنا مين أصلا؟ دكتور مجدي يعقوب متواضع و لما تتكلم معاه بيحط رأسه في الأرض، مجدي يعقوب بجلالة قدره، وربنا يهدي".

نجوم بـ"100 وش" يردون على تصريحات كاملة أبو ذكري

وأثارت تدوينة كاملة أبو ذكري الجدل بسبب عدم تحديدها هوية من تقصده، وهو ما جعل الجمهور ينتقدها أيضاً بسبب وضعها الجميع تحت طائلة الاتهامات، ورد مصطفى درويش، أحد نجوم المسلسل عليها قائلاً:" بس انا ليا عتاب علي حضرتك انتي عارفة قيمتك عندنا كلنا لو حد مننا غلط وحضرتك وجهتيه هيسمع الكلام وهيرجع عن اللي بيعمله، حضرتك طلعتي مننا احلي ما فينا تمثيل وإنسانيا كمان فا كان ممكن يكون الكلام بينا وبين بعض أحسن ما يكون الكل متهم بالشكل ده.. غرور ليه احنا مين أصلا احنا فعلا لسه الناس بتندهنا باسم الشخصية نفوق كده ونركز اللي عملنا هما الناس فا بلاش نخسرهم، والله والله انا ما عارف الاستاذة كاملة بتتكلم عن مين بالظبط بس لو كنت انا منهم ومعتقدش ده خالص فا أنا أسف جدا".

أزمة بين صناع مسلسل "بـ100 وش"؟

ورد أيضاً الممثل إسلام إبراهيم مازحاً بان كاملة أبو ذكرى لا تقصده هو ولا دنيا ماهر، في حين نشرت الممثلة زينب غريب صورة لها مع كاملة أبو ذكري وعلقت:" للجميلة إلي بالنسبالي طول العمر "مثل اعلي لكل حاجة وأكثرهم الإنسانية، ولو في سبب اني أكون بمثل بعد ربنا فهو أستاذة كاملة.. ربنا ميحرمنيش منك ابدا".

ويذكر أن مسلسل "بـ100 وش حقق نجاحاً كبيراً في رمضان الماضي، وهو ما جعل صناعه يجهزون لتقديم جزء ثاني من المسلسل، وشاركوا في عدة فعاليات وإعلانات مؤخراً بالإضافة إلى مشاركتهم في مهرجان الجونة السينمائي، والعمل من بطولة نيللي كريم وآسر ياسين وعدد من النجوم الشباب مثل إسلام إبراهيم وزينب غريب ودنيا ماهر ومصطفى درويش وحسن أبو الروس بالإضافة إلى الممثل شريف الدسوقي وعلا رشدي وغيرهم.