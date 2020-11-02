ملحن تتر مسلسل خيط حرير يوجه رسالة لصناع العمل

عبّر الملحن مصطفى شكري، عن سعادته البالغة بردود الافعال على تتر مسلسل "خيط حرير" بطولة النجمة مي عز الدين.
قال مصطفى، من خلال حسابه الرسمي على "الفيسبوك": "بعض تعليقات الناس علي تتر مسلسل #خيط_حرير .. الحمد لله علي كل الكلام ده ، بس الفضل بعد ربنا ل كل واحد ف فريق عمل التتر الي اشتغلو معايا من اول يوم بنفس الحماس والطموح".
وتابع قائلًا: " وابدا محدش مل او قل عن التاني ، وقبل كل ده ثقة و دعم نفسي ومعنوي رهيب من استاذ كبير ف كل شيء المخرج والاستاذ #ابراهيم_فخر".
بينما اختتم حديثه: " شكرا استاذ محمد سليمان علي الحدوته الجميله دي .. شكرا #الشاعره سلمي رشيد .. شكرا #الموزع احمد امين ، شكرا #المطربه مي مصطفي ، من غيركم مكانش هيبقي في الاراء الحلوة دي من الناس".
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