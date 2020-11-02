أول تعليق من مصطفى درويش بعد هجوم كاملة أبو ذكري على ممثلين بـ 100 وش

علق الفنان محمود درويش، على منشور المخرجة كاملة أبو ذكري، بخصوص ممثلين مسلسل بـ ١٠٠ وش.
وقال من خلال حسابه الرسمي على "الفيسبوك": "غرور ليه احنا مين اصلا احنا فعلا لسه الناس بتندهنا باسم الشخصيه نفوق كده ونركز اللي عملنا هما الناس فا بلاش نخسرهم .. والله والله انا ما عارف الاستاذه كامله بتتكلم عن مين بالظبط بس لو كنت انا منهم ومعتقدش ده خالص فا انا اسف جدا".
وكانت المخرجة كاملة أبو ذكري، قد قالت: "عرفت وًسمعت و إتأكدت إن بعض الممثلين المبتدئين من مسلسل بميت وش بعد النجاح الفظيع المريع لمسلسل بميت وش شافوا نفسهم و الغرور سيطر علي تصرفاتهم".
وتابعت قائلة:"عايزة أقولكم خساره الغرور مقبرة الفنان زي ما قلنا يوسف شاهين ..ده إنتم لسه الناس ما تعرفش أساميكم الحقيقيه و بتشاور عليكم بإسم الشخصيه إلي قدمتوها".
بينما اختتمت حديثها: "الغرور ممكن يقتلكم و غرور ليه إنتم مين أصلا كلنا مين أصلا ..دكتور مجدي يعقوب متواضع و لما تتكلم معاه بيحط راسه في الأرض.. مجدي يعقوب بجلالة قدره .. و ربنا يهدي".
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