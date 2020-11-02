نشر قسم الفن بموقع صدي البلد عددا من الأخبار المهمة علي مدار اليوم، نستعرضها في الآتي:الجمهور يطارد محمد رمضان.. لهذا السبب
تصدر الفنان محمد رمضان، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعد اعلانه عن شراءه سيارته الجديدة من نوع "رولزرويس كولينان 2020".
نشرت الإعلامية رضوى الشربيني، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
هنأ الفنان مجدي كامل عبر حسابه بإنستجرام، صديقته الفنانه دنيا عبد العزيز بعيد ميلادها.
أثارت جنا عمرو دياب حالة من الجدل بسبب مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام حيث تحتفل فيه بالهالوين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جنا عمرو دياب تثير الجدل بفيديو جديد.. الجمهور يطارد محمد رمضان.. رضوى الشربيني تتألق في أحدث ظهور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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