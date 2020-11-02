جنا عمرو دياب تثير الجدل بفيديو جديد.. الجمهور يطارد محمد رمضان.. رضوى الشربيني تتألق في أحدث ظهور

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد عددا من الأخبار المهمة علي مدار اليوم، نستعرضها في الآتي:

الجمهور يطارد محمد رمضان.. لهذا السبب

تصدر الفنان محمد رمضان، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعد اعلانه عن شراءه سيارته الجديدة من نوع "رولزرويس كولينان 2020".

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.