فضل شاكر يتصدر تريند تويتر

تصدر الفنان فضل شاكر، تريند "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة فديوهات من ابرز الاغاني الخاصة به. يذكر ان طرح فضل شاكر أغنيته الجديدة بعنوان "وش الطيب" وذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب. الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وليد سعد. ويأتى طرح أغنية "وش الطيب" بعد طرحه أغنية "بديت أطيب" و"أنا اشتقتلك" و"صباح الخير يا لبنان"، كما طرح مؤخرًا أغنية حملت اسم "وحشتوني" بأسلوب جديد عبر قناته على اليوتيوب.

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