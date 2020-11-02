فيلم come play يتصدر الـ بوكس أوفيس في الأسبوع الأول من عرضه

تصدر فيلم الرعب come play لائحة شباك تذاكر السينما الأمريكية الـ بوكس اوفيس في الاسبوع الاول من عرضه بالسينمات الامريكية محققا ايرادات بلغت 3 ملايين و150 الف دولار أمريكي.
وتدور أحداث الفيلم في إطار من الرعب، تصبح حياة طفل صغير وعائلته على المحك، حينما يصبح مطارد من قبل وحش يُدعى لاري يقتحم حياة الضحايا من خلال الهواتف الذكية والمحمولة.
واحتل المركز الثاني فيلم Honest Thief الذي تراجع مركزا واحدا للوراء ، وحقق لهذا الاسبوع مليون و350 الف دولار أمريكي.
تدور الأحداث في إطار الأكشن الممزوج بالإثارة والتشويق، حول اللص المحترف توم، الذي يسرق أحد البنوك، ويخفي الأموال، وعندما يقع في حب صديقته آني، يقرر أن يبدأ بداية جديدة، ولكن يصطدم بعراقيل الماضي ومصائبه.
اما فيلم war with Grand pa بلفت ايراداته مليون و81 الف دولار أمريكي ليصبح في المركز الثالث.
وتدور أحداث فيلم The war with Grand pa حول انزعاج الطفل من أنه يجب عليه مشاركة الغرفة التي يحبها مع جده، ويقرر بيتر إعلان الحرب في محاولة لاستعادتها.
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