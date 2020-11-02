عرض الحلقة التاسعة من مسلسل ابنة السفير 2 .. اليوم

تعرض اليوم الحلقة التاسعة من الموسم الثاني من مسلسل ابنة السفير على قناة ستار التركية وتطبيق شاهد vip.

وبعد اشتعال الأحداث في الحلقة السابقة من المسلسل والتي شهدت سقوط سلطان" انجين اكيورك" من أعلى الجبل بعدما أنقذ حبيبته نارين " نسليهان اتاغول" من يد عدوهما أمين.

أما عن أحداث الحلقة الجديدة من مسلسل ابنة السفير، أشارت عدد من الصحف التركية أن سلطان لن يموت عند سقوطه من أعلى الجبل بل سيتم نقله إلى المستشفى ويظل في العناية المركزة لفترة طويلة بعدها ستشعر نارين بالندم لعدم مسامحتها له.

قصة مسلسل ابنة السفير

مسلسل ابنة السفير يحكي قصة قيام شاب فلاح بسيط يدعى "سلطان" بطرد زوجته "نارين" والتخلي عنها يوم زفافهما بسبب اكتشافه انها ليست عذراء، ويتهمها بالخيانة في حين اعترفت له بأنها تعرضت للاغتصاب من أحد المقربين لها ولكن لا يصدقها ومن هنا تنقلب الأحداث.

مواعيد عرض مسلسل ابنة السفير:

يعرض مسلسل ابنة السفير مدبلجا باللغة العربية مساء كل يوم اثنين في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة عبر تطبيق شاهد VIP.