كاملة ابو ذكري تتهم أبطال مسلسل 100 وش بالغرور

أثارت المخرجة كاملة ابو ذكري حالة من الجدل بعد اتهامها لأبطال بـ 100 وش بالغرور بعد ظهورهم اللافت في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ 4.

ولم تشر كاملة أبو ذكري في منشورها عبر فيسبوك إلى أشخاص بعينهم، بل أكدت أن من أهم عوامل نجاح المسلسل أغنية " مليونير" وأيضًا تواجد آسر ياسين ونيللي كريم.

ولكن عقب هذا المنشور، قامت كاملة أبو ذكري بنشر صورة لـ إسلام إبراهيم ودنيا ماهر وعلقت عليها :"يا حلاوتهم" ليعيد اسلام إبراهيم نشر الصورة قائلا :" كدة أنا ودنيا براءة" في إشارة منه أنها لم تقصدهما عندما تحدثت عن غرور أبطال بـ 100 وش.

ورأي البعض أن كاملة أبو ذكري كانت تقصد في رسالتها النارية مصطفى درويش الذي جسد دور فتحي ، و زينب غريب وحسن أبو رواس لأنها في المقابل مدحت إسلام إبراهيم ودنيا ماهر ولم تذكر هؤلاء.

ورد مصطفى درويش على كاملة أبوذكري "غرور ليه احنا مين أصلا احنا فعلا لسه الناس بتندهنا باسم الشخصية نفوق كده ونركز اللي عملنا هما الناس فابلاش نخسرهم .. والله والله انا ما عارف الأستاذة كامله بتتكلم عن مين بالظبط بس لو كنت انا منهم ومعتقدش ده خالص فا أنا أسف جدا".