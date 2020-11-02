صبري فواز وسيد رجب ينضمان لمسلسل موسي

تعاقدت شركة سينرجى مع النجوم صبرى فواز وسيدر جب ورياض الخولى، للانضمام إلى مسلسل "موسى" بطولة النجم محمد رمضان، المقرر عرضه في السباق الرمضانى المقبل، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة،.

ويعد مسلسل "موسى" هو ثانى تعاون بين سيد رجب ومحمد رمضان بعدما تعاونا سويا في مسلسل "نسر الصعيد"، من إخراج ياسر سامى، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، تأليف محمد عبد المعطى .يشار إلى أن محمد رمضان قدم أخر أعماله "البرنس" في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته كل من أحمد زاهر، روجينا، محمد علاء، نجلاء بدر، وعدد كبير من الفنانين، تأليف وإخراج محمد سامى.