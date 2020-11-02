حسني شتا ينشر كواليس مسلسل "هي".. و منة فضالي : شكلنا في ثانوي

وظهر حسني شتا في الصورة مع منه فضالي و هاجر الشرنوبي وعلق قائلا: "كواليس مسلسل هي".
وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه، و كانت ابرزها الفنانه منة فضالي :شكلنا ثانوي اوووي "
حيث علقت ايضا الفنانه هاجر الشرنوبي قائلة : "يالهووي علي منظري "
مسلسل "هي " تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي، وهو بطولة وفاء عامر، دينا، أيتن عامر، منة فضالي وحسني شتا، أحمد جمال سعيد، حجاج عبد العظيم، هاجر الشرنوبي، محسن صبري.
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