حسني شتا ينشر كواليس مسلسل "هي".. و منة فضالي : شكلنا في ثانوي

نشر الفنان حسنى شتا، صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".



وظهر حسني شتا في الصورة مع منه فضالي و هاجر الشرنوبي وعلق قائلا: "‏كواليس مسلسل هي".

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه، و كانت ابرزها الفنانه منة فضالي :شكلنا ثانوي اوووي "

حيث علقت ايضا الفنانه هاجر الشرنوبي قائلة : "يالهووي علي منظري "

مسلسل "هي " تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي، وهو بطولة وفاء عامر، دينا، أيتن عامر، منة فضالي وحسني شتا، أحمد جمال سعيد، حجاج عبد العظيم، هاجر الشرنوبي، محسن صبري.

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يذكر ان اخر أعمال حسني شتا مسلسل "ليالينا 80" يعرض حصريا على CBC، بطولة كل من غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، صابرين، نورهان، محمد الشقنقيري، محمد عادل، محمد علي رزق، منة عرفة، جيهان أنور، رنا رئيس، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، إنتاج تامر مرسي.