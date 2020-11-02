بالصور.. أحمد سعد يتألق بحفل نقابة المهن العلمية بالإسكندرية

أحيا النجم أحمد سعد حفلا غنائيا ضخما لصالح نقابة المهن العلمية وذلك بحديقة فندق هيلتون كينجز رانش ببرج العرب بحضور عدد كبير من الشباب من الجنسين .

حضر سعد بصحبة مدير أعماله تامر عبد المنعم وكانت في استقبالهما شيرين الزيني وبمجرد صعوده علي خشبة المسرح تعالت عبارات الترحيب والإعجاب وحرص بعدها علي توجيه كلمة شكر الجمهور لحفاة ووجه التحية لأهل الاسكندرية .

وأشعل سعد الحفل بالعديد من أغانيه الشهيرة المميزة منها "بحبك يا صاحبي" من مسلسل يونس ولد فضه ،"ابن الأصول" من مسلسل الفتوة، "الجدعنه" ،"يا تمر حنه" .. وغيرها ممن قدمها بناء علي رغبات الجمهور علي مدي قرابة الساعتين.

الحفل من تنظيم "برفكت ايفنتس" ويستعد سعد لاطلق اغنية "دويتو" مع أمير الغناء العربي هاني شاكر وأكد انها ستكون مفاجأة يستمتع بها الجمهور خلال الأيام القليلة القادمة.