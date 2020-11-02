شاهد | إيمان العاصي تنشر صور احتفالها بالهالوين

شاركت الفنانة إيمان العاصي، صورة جديدة لها ، وذلك من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.
وظهرت إيمان العاصى برفقة اصدقائها محتفلة بالهالوين.
كانت قد تحدثت إيمان العاصي من خلال اللقاء عن تجربتها مع فيروس كورونا ومدى تأثيره على حياتها الشخصية، ووجههت نصيحة لجمهورها لزيادة قوة المناعة والحفاظ على صحتهم.
وقالت إيمان العاصي من خلال اللقاء: "بعد ما خفيت قولت مش هخرج خالص ومش هعمل اي حاجة تاني في حياتي ومحدش هيدخل بيتي ولكن البني آدم ساعات بيبقي مضطر، ونصيحتي للجمهور أنه يعمل اي حاجة تقوي مناعته وتحفظ رئته من ضرر السجاير، و"الجنزبيل" دا حاجة وهم وياكلوا فلفل الوان ويشربوا مياه كتير كلها حاجات بسيطة سواء اللي عنده كورونا او اللي معندوش كورونا.
يذكر أن آخر أعمال إيمان العاصي كان مسلسل «بخط الإيد»، من تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.
المسلسل بطولة أحمد رزق، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، ودارت أحداثه في 45 حلقة.
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