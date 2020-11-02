نجل عاصي الحلاني يعلن إصابة عائلته بفيروس كورونا في مرحلة سابقة

وأوضح الوليد الحلانى فى تصريحات إعلامية لبرنامج the insider بالعربى، إنه كان ملتزما بالإجراءات الاحترازية لكنه اضطر للسفر وأصيب بالفيروس خلال ذلك الوقت.

وأكد الوليد شفاءه وعائلته من فيروس كورونا، وأنه بصدد الانتهاء من الديو الذى سيجمعه بوالده عاصى الحلانى قريبا.



من ناحية أخرى كشف الفنان عاصي الحلاني عن تقديمه أغنية مصرية ضمن برنامجه بحفل مهرجان الموسيقى العربية الذي تنطلق فعالياته يوم ١ نوفمبر وتنتهي ١٠ من نفس الشهر، وتحمل اسم "أيوة يا مصريين".

وتشارك 5 دول عربية في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، وهى مصر، لبنان، الأردن، العراق، تونس.

وتضم الفعاليات 28 حفلا غنائيا وموسيقيا تحتضنها 6 من مسارح الأوبرا هى النافورة (10 حفلات) - معهد الموسيقى العربية (3 حفلات) - الجمهورية (4 حفلات) بالقاهرة، الى جانب أوبرا الاسكندرية (7 حفلات) وأوبرا دمنهور (4 حفلات)، كما تقام فعاليات المؤتمر العلمى المصاحب على المسرح الصغير.