وأوضح الوليد الحلانى فى تصريحات إعلامية لبرنامج the insider بالعربى، إنه كان ملتزما بالإجراءات الاحترازية لكنه اضطر للسفر وأصيب بالفيروس خلال ذلك الوقت.
وأكد الوليد شفاءه وعائلته من فيروس كورونا، وأنه بصدد الانتهاء من الديو الذى سيجمعه بوالده عاصى الحلانى قريبا.
من ناحية أخرى كشف الفنان عاصي الحلاني عن تقديمه أغنية مصرية ضمن برنامجه بحفل مهرجان الموسيقى العربية الذي تنطلق فعالياته يوم ١ نوفمبر وتنتهي ١٠ من نفس الشهر، وتحمل اسم "أيوة يا مصريين".
وتضم الفعاليات 28 حفلا غنائيا وموسيقيا تحتضنها 6 من مسارح الأوبرا هى النافورة (10 حفلات) - معهد الموسيقى العربية (3 حفلات) - الجمهورية (4 حفلات) بالقاهرة، الى جانب أوبرا الاسكندرية (7 حفلات) وأوبرا دمنهور (4 حفلات)، كما تقام فعاليات المؤتمر العلمى المصاحب على المسرح الصغير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نجل عاصي الحلاني يعلن إصابة عائلته بفيروس كورونا في مرحلة سابقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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