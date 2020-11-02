بهوت شورت.. مريهان حسين تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة مريهان حسين صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت مريهان حسين في الصورة بإطلالة صيفية حيث ارتدت هوت شورت وبلوزة أوف شولدر وعلقت قائلة "صباح الخير".

وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي:

-قمر

- شكلك يجنن

-بحبك اووي

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وأحدث أعمال مريهان حسين مسلسل ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميريهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.

وتدور أحداث مسلسل "قيد عائلي" حول فكرة الصراع بين شقيقين "فضل وكامل" ولكل واحد من الشقيقين منطقة في الصراع.