من الجونة.. نادر حمدي يستعرض لياقته عبر إنستجرام

نشر الفنان نادر حمدي، فيديو جديد له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر نادر في الفيديو وهو يقوم برياضة الضغط من الجونة وعلق قائلًا: "صباح الخير".

وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي:



- صعبة اووي

- برافوو عليك

- عااااش يا نادر

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ويشارك نادر حمدي في الموسيقي التصويريه لمسلسل لؤلؤ وهو من تأليف «محمد مهران» وإخراج «محمد عبدالسلام»، ومن المقرر عرضه خلال فبراير المقبل، بعد تأخر البدء في تصوير المسلسل المكون من 40 حلقة حتى موسم الشتاء بسبب كورونا.

وتؤدي الفنانة «مي عمر» دور مطربة تبحث عن النجومية، وتظهر في المقطع أثناء تأديتها إحدى الأغنيات من كلمات وألحان «هيثم نبيل» على خشبة المسرح بصوت يبدو مذهلًا.

يذكر أن كان قد تكتم أحمد زاهر عن تفاصيل شخصيته في المسلسل وقال ضاحكا: أنا أجسد شخصية «طارق نصار» وهو رجل أعمال يمتلك سيارة فارهة صناعة ألمانية سوداء اللون وعلاقته بـ «لؤلؤ» الله أعلم بها.