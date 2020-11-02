أحمد فريد يوجه رسالة رومانسية غامضة عبر إنستجرام

شارك الفنان أحمد فريد، جمهوره صورة جديدة له، وذلك من خلال حسابه الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر أحمد فريد في الصورة من داخل سيارته وعلق قائلا: "وإن رأيتك للمره الالف ... لن تتغير تلك النبضة التي اشعر بها حين أراك "

وجاءت التعليقات كالتالي:

-شكلك قمر

- ايوووه بقي

- ده الحب بقي

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ويذكر أن آخر أعمال أحمد فريد مسلسل "فالنتينو"بطولة عادل إمام، دلال عبد العزيز، داليا البحيري، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، أحمد فريد، وفاء صادق، طارق الإبياري، حمدي الميرغني، هدى المفتي، إنعام الجريتلي، والمسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

وتدور قصة مسلسل "فالنتينو" حول شخص يسمى فالنتينو ويلعب دوره الفنان عادل إمام، يمتلك العديد من المدارس التي تسمى باسمه، وتدير المدارس معه زوجته عفاف -دلال عبد العزيز-، ويتورط في العديد من القضايا بسبب تشابه اسمه مع شخص ما يورطه في وصولات أمانة، ويحاول هو البحث عن ذلك الشخص، ويكتشف أنها فتاة ويتطابق اسمه مع اسمها تمامًا ويقع في حبها، وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي لايت ممزوج به بعض الكوميديا.