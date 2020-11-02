القصة الكاملة لأزمة كاملة أبو ذكري مع أبطال مسلسل بـ 100 وش

أثارت المخرجة كاملة أبو ذكري،حالة من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي بعد المنشور الذي كتبته عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" واتهامها أبطال مسلسل بـ 100 وش بالغرور.

وكتبت كاملة أبو ذكري:"عرفت وسمعت وتأكدت أن بعض الممثلين المبتدئين من مسلسل بـ 100 وش بعد النجاح الفظيع المريع لمسلسل بـ 100 وش شافوا نفسهم والغرور سيطر على تصرفاتهم عايزه أقول لكم خساره الغرور مقبرة الفنان زى ما قلنا يوسف شاهين ده أنتم لسه الناس ما تعرفش أساميكم الحقيقية وبتشاور عليكم باسم الشخصية اللى قدمتوها". وأضافت: "الغرور ممكن يقتلكم وغرور ليه، أنتم مين أصلا كلنا مين أصلا.. دكتور مجدي يعقوب متواضع ولما تتكلم معاه بيحط راسه في الأرض مجدي يعقوب بجلالة قدره وربنا يهدي".



وحرصت الفنانة زينب غريب على الرد،ونشرت صورة لها بجوار كاملة أبو ذكري عبر حسابها بموقع" فيس بوك"، معلقة عليها :"للجميلة الاي بالنسبة لي طول العمر "مثل أعلى لكل حاجة واكثرهم الانسانية ..ولو في سبب اني اكون بمثل بعد ربنا فهو استاذة كاملة ربنا ميحرمنيش منك ابدا".

وكتب مصطفي درويش عبر حسابه بموقع "فيس بوك" :"غرور ليه احنا مين اصلا احنا فعلا لسه الناس بتندهنا باسم الشخصيه نفوق كده ونركز اللي عملنا هما الناس فا بلاش نخسرهم..والله والله انا ما عارف الاستاذه كامله بتتكلم عن مين بالظبط بس لو كنت انا منهم ومعتقدش ده خالص فا انا اسف جدا".

أما إسلام إبراهيم فنشر مقطع فيديو له، معلقا :" ربنا يكفينا شر الغرور وكبر النفس ..والله العظيم مش انا".