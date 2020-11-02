في ذكرى ميلاد سامي العدل.. أسرار لا تعرفها عنه

تحل اليوم ذكري ميلاد الفنان سامي العدل حيث ولد 2 نوفمبر من عام 1946 في قرية كفر عبد المؤمن مركز دكرنس، بمحافظة الدقهلية.
وعشق سامي العدل، الفن بكل دروبه ولذلك قرر الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج فيه عام 1965.
بدأ العمل في المجال الفني بأدوار صغيرة إلى أن اشترك في فيلم "كلمة شرف" الذي عرض في عام 1972 ليكون هذا العمل باكورة أعماله السينمائية.
وأسّس مع شقيقيه مدحت ومحمد شركة إنتاج للأعمال الفنية أطلقوا عليها شركة العدل جروب للإنتاج الفني، والتي كان لهذه الشركة الفضل في إنتاج أعمال فنية اعتبرت بحق من روائع الاعمال الفنية التي أثرت الإنتاج الفني المصري فقد كانت تلك الاعمال تختار الموضوعات الاجتماعية والسياسية التي تهم المواطن المصري كما كان لها كبير الأثر في اكتشاف العديد من الوجوه أصحاب المواهب الحقيقية وتسليط الضوء علي مواهب هؤلاء الوجوه.
وشارك في بطولة 100 مسلسل تليفزيوني أبرزهم الداعية، قضية رأي عام، ريا وسكينة، سوق الخضار، ملفات سرية، ملك روحي، رمانة الميزان، و"هو وهي"، ومحمود المصري وحديث الصباح والمساء.
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