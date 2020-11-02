مهرجان قشطة بالزبادي لـ محمود الليثي يطيح بـ تامر حسنى

تصدر مهرجان "قشطة بالزبادي" للفنان محمود الليثي، والراقصة لورديانا تريند "يوتيوب".

حققت أغنية "قشطة بالزبادى" للمطرب الشعبى محمود الليثى والراقصة البرازيلية لورديانا اكثر من مليون مشاهدة منذ طرحها عبر قناته على موقع يوتيوب.

حكاية "لازم أعيش" من مسلسل "إلا أنا" تتصدر يوتيوب

تصدرت حكاية " لازم أعيش" من مسلسل إلا أنا تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بعد مواجهة ضمن أحداث الحلقات بين نور "جميلة عوض" وحاتم " أحمد خالد صالح" بعدما اكتشف انها مصابة بمرض البهاق.

سلسلة إلا أنا قصص مستوحاة من أحداث حقيقية، فكرة الكاتب يسرى الفخرانى، يضم المسلسل بطلة لكل حكاية من 10 حلقات، وحكاية "لازم أعيش" من بطولة جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور، ومن سيناريو وحوار نجلاء الحدينى وإخراج مريم أحمدى.

بألف سلامة لـ تامر حسني تقترب من 4 ملايين مشاهدة

طرح النجم تامر حسني رابع أغاني ألبومه الجديد "خليك فولاذي"، والتي تحمل عنوان "بألف سلامة"؛ وذلك من خلال قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وحققت الاغنية 3 ملايين و525,652 بعد ساعات من طرحها الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان محمد يحيى، وتوزيع وميكس يحيى يوسف وماستر چلال حمداوي.

ويتعاون تامر حسني في ألبومه الجديد «خليك فولاذي» مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من بينهم: «تامر علي، تامر حسين، مدين، وأحمد عبدالسلام، وأحمد المالكي، ومحمد عاطف، وعلي فتح الله، ويحيى يوسف»، وآخرون.

يذكر أن احدث أعمال الفنان تامر حسني مشاركته فى فيلم "الفلوس" مع عائشة بن أحمد، وخالد الصاوي، وعلي ربيع وزينة، من إخراج سعيد الماروق، وتأليف محمد عبدالمعطي.